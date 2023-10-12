KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
CHP'li İBB zamma doymuyor, İSPARK ücretlerine yüzde 57 zam yapıldı, öğrencilerden zamlara protesto
İBB'nin personel giderinden başka hiç bir gideri olmayan zarar edebilecek hiç bir gideri olmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlık iştiraklerden biri olan İSPARK otopark ücretlerine yüzde elli zam yaptı.
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