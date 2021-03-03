CHP'li ilçe belediyesinden büyük skandal: Bir kişiye 3 ayrı müdürlük!

CHP'li belediyeler skandallarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı bu kez de Denizli'de CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde hortladı.

BİR KİŞİYE 3 MÜDÜRLÜK

Belediyenin internet sitesindeki "Müdürlükler" kategorisine bakıldığında, Ayşe Güven isimli bir kadın, Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevini birden üstlendiği görüldü.

1 kişinin 3 müdürlük görevini birden üstlenmesine büyük tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları, "CHP'li Merkezefendi Belediyesi. Belediyenin tapusunu da Ayşe Güven ve Serdar Çil'e yapsalarmış tam olurmuş.", "Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bahsettiği liyakatli atama örnekleri bunlar.", "Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin 'SÜPER MÜDÜRÜ", "Adı üstünde Ayşe Güven. Çok güvenmiş 3 müdürlük birden vermişler! liyakatin ağababasi CHP" gibi yorumlarda bulundu.

KARDEŞİNİ 3 BİRİME MÜDÜR OLARAK ATAMIŞTI!

2019'da Aydın'da Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay'ın da geçtiğimiz haftalarda kardeşi Dr. Eralp Atay'ı 3 ayrı müdürlük görevine getirdiği ortaya çıkmıştı. Belediyenin sitesinde Atay'ın Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün başında olduğu bilgisine yer verilmişti.