CHP'li İnce'den olay paylaşım!

Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, yaptığı paylaşım ile 24 Haziran seçimlerine damga vuran 'apolet' tartışmalarına göndermede bulundu.

Muharrem İnce, Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Muharrem İnce, paylaşımında "Kışlaya siyaset girmemelidir. Girerse dün kahraman ilan edilen bugün kadrosuzluk nedeniyle emekli edilir. Apolet tartışmasında beni eleştirenler bugünkü kararı alkışlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin paylaşımı:

Kışlaya siyaset girmemelidir. Girerse dün kahraman ilan edilen bugün kadrosuzluk nedeniyle emekli edilir. Apolet tartışmasında beni eleştirenler bugünkü kararı alkışlayabilirler. — Muharrem İNCE (@vekilince) July 23, 2020

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan seçim döneminde 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i sert bir dille eleştirmişti.

Muharrem İnce "O generalin apoletlerini sökeceğim" ifadesini kullanmıştı.

Bugünkü YAŞ kararıyla İsmail Metin Temel emekli edildi.

APOLET TARTIŞMASI

Orgeneral İsmail Metin Temel, bir dönem gündemi meşgul eden apolet tartışması ile gündeme gelmişti.

İsmail Metin Temel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da düzenlediği iftar programına katılmıştı.

İsmail Metin Temel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muharrem İnce’yi eleştirdiği cümleleri alkışlamıştı.

Olayın ardından Muharrem İnce yaptığı açıklama ile Orgeneral İsmail Metin Temel'e tepki göstermişti.

Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, tepkisini "Onun apoletlerini sökeceğim" diyerek göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var, millet İnce'ye apolet sökecek fırsatı vermez" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan bu sözler ile İsmail Metin Temel'i savunmuştu.