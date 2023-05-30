CHP'li Mahmut Tanal yaşanan mağlubiyet sonrası gelen sosyal medya mesajına cevap verdi. Mesajı gündem oldu

CHP'li Mahmut Tanal, kendisine Urfa-Akçakale yolu için yorum yazan bir vatandaşa "Oy verdiğiniz AK parti yapsın." yanıtını verdi.

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CHP'li Mahmut Tanal yaşanan mağlubiyet sonrası gelen sosyal medya mesajına cevap verdi. Mesajı gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kesin sonuçlar açıklandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52,18'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Bu sonuçlar, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından resmi olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte ülkenin yeni dönemine geçiş yapılacak ve hükümet çalışmaları bu yönde şekillenecektir. Seçim sonuçları, Türkiye'nin siyasi ve idari yapısında önemli bir rol oynayacak ve ülkenin geleceği üzerinde etkili olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması, muhalefeti hayal kırıklığına uğrattı ve beklediği sonucu alamayan isimlerden biri de CHP'li Mahmut Tanal oldu. Seçim sonuçlarından sonra Şanlıurfa Milletvekili olarak Meclis'e giren Tanal, bir vatandaşın yaptığı bir eleştiriyle karşılaştı. Vatandaş, "Seçim geride kaldı. Şu Urfa-Akçakale arası sırat yoluna bir el atsanız." şeklinde bir yorumda bulundu.

Verdiği cevap gündem oldu

Şanlıurfa'da Milletvekili olan Tanal kendi takipçisine "Oy verdiğiniz AKP yapsın, engelleyen mi var" yanıtını vererek ser bir yaklaşım sergiledi.

Tanal'ın bu yaklaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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