Çifte standart! CHPli Marmaris Belediyesi’nden basın çalışanlarına büyük saygısızlık

Cumhuriyet Halk Partili Marmaris Belediyesi “Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı” adı altında bir organizasyon yapıp, Türkiye’nin değişik illerinden yüzlerce basın emekçisini Marmaris'te bulunan bir otele davet etti.

Bugün başlayan ve 17 Ekim Pazar günü sona erecek olan “Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı” organizasyonu için otele girişler yapıldı. Fakat bununla birlikte Marmaris Belediyesi’nin beceriksizliği gözler önüne serildi. Çok sayıda gazeteci itiş tıkış odalara yerleştirildi. Öte yandan, birbirini tanımayan insanların aynı odaya kaydettirildiği ortaya çıkınca organizasyon adeta skandala dönüştü.

MARMARİS BELEDİYESİ'NİN BECERİKSİZLİĞİ SONRASI BİRÇOK GAZETECİ OTELİ TERK ETTİ

Çok sayıda medya çalışanının itirazlarına karşın yetkililerin birbirini tanımayan kişileri aynı odaya yerleştirmesi ve bu konuda bir şey yapılamayacağının belirtilmesi tepki çekti. Birçok gazeteci oteli terk etti.

DALGA GEÇER GİBİ...

Basın çalışanlarıyla adeta dalga geçen Marmaris Belediyesi'nin hiçbir bilgilendirme yapmadan birbirini tanımayan insanları aynı odaya yerleştirmeye çalışması çalıştaya gelen pek çok gazeteciyi çileden çıkartırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların ikili ve üçlü şekilde aynı odada kalmaya dayatması da ayrı bir skandal olarak nitelendirildi.

"BİZ BÖYLE REZALET BİR ORGANİZASYON GÖRMEDİK!"

Oteli terk eden gazeteciler, böyle bir rezalet organizasyon görmediklerini ifade ederek, Marmaris Belediyesi’nin basınla dalga geçtiklerini vurguladı.

Yüzlerce kilometre yaparak Marmaris’e geldiklerini söyleyen bir gazeteci şu ifadeleri kullandı:

"İşimizi bıraktık, zamanımızdan fedakarlık yapıp buraya geldik. Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşma arzusundaydık. Ama büyük bir terbiyesizlik ve saygısızlıkla karşılaştık. Burada durmak bize yakışmazdı. Biz bize yapılan saygısızlığa bir tepki olarak bugün burayı terk ediyoruz”

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve kurmaylarının da, bu programa katılacağı ifade edildi.

ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR

Bunun dışındaki bir diğer skandal konu ise misafirlerin iki ayrı otelde konaklatılmaya çalışılması oldu.

İddiaya göre ana muhalefet partisine yakın olan basın mensupları denize sıfır konumda bir otele yerleştirilirken, geriye kalan medya çalışanları denizden uzak bir otelde konaklatılmaya çalışıldı.

Marmaris Belediyesi'nin çifte standart uyguladığı bu programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılması halinde bu konu hakkında ne açıklama yapacağı mağdur edilen basın mensupları tarafından merak konusu oldu.