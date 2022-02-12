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  3. CHP'li meclis üyesi, "Osmanlı’nın kör bakışından kurtulalım" dedi! Eşcinsel evliliğe destek verdi! Sosyal medyada tepkilere neden oldu!

CHP'li meclis üyesi, "Osmanlı’nın kör bakışından kurtulalım" dedi! Eşcinsel evliliğe destek verdi! Sosyal medyada tepkilere neden oldu!

CHP'li meclis üyesi İrfan Gümrah'ın eşcinsel evliliğe destek veren bir konuşma gerçekleştirirken Osmanlı'ya yönelik 'kör bakış' ifadelerini kullanması tepki çekti.

CHP'li meclis üyesi, "Osmanlı’nın kör bakışından kurtulalım" dedi! Eşcinsel evliliğe destek verdi! Sosyal medyada tepkilere neden oldu!

Kadıköy Belediyesi Meclisi gündeme ilişkin konuların görüşülmesi için toplandı. Birleşimde Türkiye'de yaşayan eşcinseller gündeme gelmesinin ardından CHP'li meclis üyesi İrfan Gümrah konuya ilişkin söz hakkı aldı.

Gümrah, olayın sadece bir cinsel tercihten ibaret olduğunu söyleyerek Avrupa ülkelerinin konuya bakış açılarını örnek gösterdi.

"CİNSEL TERCİHTİR"

Türkiye'nin de artık olaya Batı gibi bakması gerektiğini söyleyen Gümrah, "Onlarınki sadece bir cinsel tercihtir. Bugün medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine dahi artık izin verilir hale geldi. Artık dünyaya Osmanlı’nın eski o kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekir." şeklinde konuştu.

CHP'li meclis üyesi, Osmanlı’nın kör bakışından kurtulalım dedi! Eşcinsel evliliğe destek verdi! Sosyal medyada tepkilere neden oldu!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Gümrah'ın, eşcinsel evliliğe desteği ve Osmanlı'ya yönelik 'kör bakış' ifadeleri tepki çekti. Sosyal medyada gündeme gelen Gümrah'ın konuşmalarına tepki yağdı.

CHP'NİN AFİŞLERİ AKLA GELDİ

Gümrah'ın bu konuşması CHP'nin seçim vaatleriyle ilgili bir afişini akıllara getirdi. Parti tarafından hazırlanan ve eşcinsellerin de konu edildiği afişler bazı şehirlerde şu ifadeler yer almıştı:

"Telafi edeceğiz. Kaybettiğini yerine koyma vakti. Etnik köken, inanç, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak"

CHP'li meclis üyesi, Osmanlı’nın kör bakışından kurtulalım dedi! Eşcinsel evliliğe destek verdi! Sosyal medyada tepkilere neden oldu!

EŞCİNSELLER İÇİN YASA TEKLİFİ HAZIRIĞI

CHP diğer yandan LGBT grupları için yasa teklifi hazırlığında.

Parti sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını, her türlü ayrımcılığın önlenmesini en önemli hedeflerinden biri görüyor. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Bizim tek bir amacımız var. Devletin adaletle herkese sahip çıkması." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li meclis üyesi, Osmanlı’nın kör bakışından kurtulalım dedi! Eşcinsel evliliğe destek verdi! Sosyal medyada tepkilere neden oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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