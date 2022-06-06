CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun kirli çamaşırlarını bir bir ortaya döktü! "MİT Tırları belgelerini Enis Berberoğlu’na yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi"

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, 24 TV ekranlarında yayınlanan Arafta Sorular programına konuk oldu. Burada sunucu Esra Elönü'nün sorduğu sorulara yanıt veren Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemleriyle izleyiciyi şaşkına çevirdi. CHP lideri hakkında bilinmeyenleri canlı yayında art arda sıralayan CHP eski Genel Sekreteri "MİT Tırları belgelerini Enis Berberoğlu’na yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi" ifadelerine yer verdi.

"KEMAL BEYİN HİKAYESİ YOK"

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu 10 zor soru hakkında da konuştu. Sevigen, “Bizim dönemimizde Sayın Erdoğan'ın böyle bir soru sormasına gerek kalmazdı.” dedi. Kılıçdaroğlu’nu ağır topa tutan Sevigen, “Ne zaman meydana çıkacağız da Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız."

"Yeter artık! CHP'liler bu yönetime (CHP'ye) ne zaman başkaldıracaklar? Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül muhalefet yaptı partiden attılar. İsyanım arkadaşlarım içindir.” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakaretleri ve 'kaçacak' suçlamasına da yüklenen Sevigen, "Çok ayıp. Ne kadar üzücüdür. ABD Başkanı (Biden) 'Biz Tayyip Bey'i indireceğiz' diyor. Kılıçdaroğlu 'kaçacak' diyor. Burada en nefret ettiğim şey ise aile ile uğraşmaktır. Üretecek bir şeyiniz olmadığı zaman bunu yaparsınız. Kemal Bey'in hikayesi yok. Hikâye yoksa hakarete başlarsınız. CHP ittifaktaki diğer partilere neden muhtaç? Soruyorum" ifadelerine yer verdi.