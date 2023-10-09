CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı İstanbul kongresi açıklaması: 'Kemal beyin günahlarını Cemal bey ödedi'
ÇHP genel merkez kongresi öncesi ölçü olacağı belirtilen İstanbul il kongresini değişimcilerin aday Özgür Çelik'in kazanmasına eski CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı bir yorum geldi.
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CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı İstanbul kongresi açıklaması: 'Kemal beyin günahlarını Cemal bey ödedi'
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