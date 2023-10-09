CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı İstanbul kongresi açıklaması: 'Kemal beyin günahlarını Cemal bey ödedi'

ÇHP genel merkez kongresi öncesi ölçü olacağı belirtilen İstanbul il kongresini değişimcilerin aday Özgür Çelik'in kazanmasına eski CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı bir yorum geldi.

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CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı İstanbul kongresi açıklaması: 'Kemal beyin günahlarını Cemal bey ödedi' 1

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan koltuk kavgaları ve değişim savaşları tüm hızıyla devam ediyor. CHP'de kasım ayında düzenlenecek kurultay öncesi en çok merak edilen İstanbul kongresinde sonuçlar belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi’nde İl Başkanlığı yarışını 'değişmciler'in adayı Özgür Çelik kazandı. Açıklanan sonuçlara göre Çelik 342 oy alırken, Cemal Canpolat ise 310 oyda kaldı. İstanbul'da kongreyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Çelik'in kazanmasının ardından hesaplar yeniden yapılırken, Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen'den çarpıcı değerlendirme geldi. İstanbul'u İmamoğlu'nun desteklediği adayın kazanmasının çok önemli olmadığını söyleyen Sevigen, Cemal Canpolat'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun günahlarının bedelini ödediğini söyledi.

CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı İstanbul kongresi açıklaması: 'Kemal beyin günahlarını Cemal bey ödedi' 2

"KEMAL BEY'İN GÜNAHLARINI CEMAL BEY ÖDEDİ"

CHP'nin İstanbul kongresinde çıkan sonuçlara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bir tehlike olmadığını söyleyen Sevigen, "İstanbul'daki kongreyi Cemal Bey'in kaybetmesi Kemal Bey'in günahlarının altında kaldığı anlamına geliyor. Yani Kemal Bey'in yaptığı günahları Cemal Canpolat ödedi Kemal Bey'e sahip çıkmakla. Burada Cemal Bey'in başarısızlığı yok, Kemal Bey'in şimdiye kadar yaptığı yanlışlıklar, siyaseten işlediği günahlar Cemal Bey'den çıktı." ifadelerini kullandı.

CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı İstanbul kongresi açıklaması: 'Kemal beyin günahlarını Cemal bey ödedi' 3

"PARA VAATLERİ GİRİNCE ORTADA PARTİ KALMIYOR"

İstanbul'da İmamoğlu'na yakın delegelerin Ankara'daki kurultayda blok olarak çıkacağını düşünmediğini belirten Sevigen, bu delegelerin kasım ayında Ankara'ya gidene kadar fikirlerinin çok değişeceğini belirtti. İstanbul'dan Ankara'ya 400 km olduğunun altını çizen eski CHP'li isim partide küçük küçük derebeyliklerin kurulduğunu söyleyerek Cemal Canpolat'ın kongredeki sözlerine gönderme yaptı. Sevigen, "Bu tamamen Cemal Bey'in de kurultayda söylediği gibi işte silah çıktı mertlik bozuldu dediği gibi iş vaatleri para vaatleri girince ortaya ne parti kalıyor ne de özgürlük." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'U İMAMOĞLU KAZANDI, ANKARA'YI KILIÇDAROĞLU KAZANIR"

Sevigen, CHP'de şu an yaşanan olayları kendilerinin yıllar önce SHP döneminde yaşadığını ifade ederek o dönem yaşananlara ilişkin şu sözleri sarf etti;

Biz bunu biz bunu daha önce SHP döneminde Deniz Bakkal İnönü çekişmesinde yaşadık. Deniz Baykal o zaman SHP döneminde kurultayı kaybetti ama parti Türkiye'de kaybetti. Yani işin içine böyle akçeli işler girince heyecanı, umudu, ideolojisi hiçbir şeyi
Onun için burada kaybeden de kazanan da yok. Kaybedeni de kazananı da Ankara belirleyecek. İstanbul'u Ekrem Bey kazandı. Ankara'yı Kemal Bey kazanır. Yani paylaştılar öyle bir şey.

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