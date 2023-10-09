CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı İstanbul kongresi açıklaması: 'Kemal beyin günahlarını Cemal bey ödedi'

"PARA VAATLERİ GİRİNCE ORTADA PARTİ KALMIYOR"

İstanbul'da İmamoğlu'na yakın delegelerin Ankara'daki kurultayda blok olarak çıkacağını düşünmediğini belirten Sevigen, bu delegelerin kasım ayında Ankara'ya gidene kadar fikirlerinin çok değişeceğini belirtti. İstanbul'dan Ankara'ya 400 km olduğunun altını çizen eski CHP'li isim partide küçük küçük derebeyliklerin kurulduğunu söyleyerek Cemal Canpolat'ın kongredeki sözlerine gönderme yaptı. Sevigen, "Bu tamamen Cemal Bey'in de kurultayda söylediği gibi işte silah çıktı mertlik bozuldu dediği gibi iş vaatleri para vaatleri girince ortaya ne parti kalıyor ne de özgürlük." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'U İMAMOĞLU KAZANDI, ANKARA'YI KILIÇDAROĞLU KAZANIR"

Sevigen, CHP'de şu an yaşanan olayları kendilerinin yıllar önce SHP döneminde yaşadığını ifade ederek o dönem yaşananlara ilişkin şu sözleri sarf etti;

Biz bunu biz bunu daha önce SHP döneminde Deniz Bakkal İnönü çekişmesinde yaşadık. Deniz Baykal o zaman SHP döneminde kurultayı kaybetti ama parti Türkiye'de kaybetti. Yani işin içine böyle akçeli işler girince heyecanı, umudu, ideolojisi hiçbir şeyi

Onun için burada kaybeden de kazanan da yok. Kaybedeni de kazananı da Ankara belirleyecek. İstanbul'u Ekrem Bey kazandı. Ankara'yı Kemal Bey kazanır. Yani paylaştılar öyle bir şey.