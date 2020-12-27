CHP'li milletvekilden Pınar Gültekin'in ailesine skandal teklif: Davadan çekilin

Henüz hafızalarda tazeliğini koruyan Pınar Gültekin cinayetinde yeni ve mide bulandıran bir gelişme yaşandı. Son olarak hafta içi olay yerinde keşif yaptırılırken, CHP'li Muğla milletvekilinin davadan geri çekilmesi için baba Gültekin'i telefonla aradığı iddia edildi.

'DAVADAN VAZGEÇ' TELEFONU

Gazeteci Fatih Çekirge Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısında , CHP'li bir milletvekilinin Gültekin'in acılı babasını aradığını ve davadan vazgeçmesini teklif ettiğini söyledi.

Babanın gelen teklif karşısında önce şoke olduğunu sonra ise "bunu duymamış olayım" dediğini yazan Çekirge, "Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir." diyerek yaşanan olay isyan etti.

İşte Fatih Çekirge'nin köşesinden o skandal olay...

O ailede de perişan gel sen davandan vazgeç

Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış. Demiş ki:

- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...

Babanın cevabı:

- Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?

Katilin annesi CHP ilçe örgütü yöneticisi

Doğrusu bu konuşmaya inanamıyorum... Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir.

Ve öğreniyorum ki katilin annesi Ayten Avcı CHP’nin Muğla’daki bir ilçe yönetim kurulu üyesiymiş. Ve olaydan hemen sonra istifa etmiş.

Bu konu mutlak açığa çıkmalı...

Adı bende o vekilin, kendisi açıklamazsa aile açıklayacak

Adı bende olan o CHP milletvekili çıkıp bu yaptığı iğrençliği açıklar mı... Yoksa ya avukatları Dr. Rezan Epözdemir açıklayacak ya da babası Sıddık Bey.. Arkadaşlar bu ahlaksız teklif üzerine şu anda canım o kadar yanıyor ki...

Fatih Çekirge