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  3. CHP'li Milletvekili Baha Ünlü, "İnsanlık ölmüş" dedirtti! Engelli vatandaşı dışlayıp, herkesin içerisinde yanından kovdu! "Ya şunu alın buradan!"

CHP'li Milletvekili Baha Ünlü, "İnsanlık ölmüş" dedirtti! Engelli vatandaşı dışlayıp, herkesin içerisinde yanından kovdu! "Ya şunu alın buradan!"

CHP'li Baha Ünlü, Osmaniye'ye ziyarette bulundu. Konuşma esnasında köy halkı tarafından çok sevilen "Paşa" isimli engelli vatandaşı herkesin içerisinde dışlayan Ünlü, "Ya şunu buradan alın" diyerek, görevlilere talimat verdi.

CHP'li Milletvekili Baha Ünlü, "İnsanlık ölmüş" dedirtti! Engelli vatandaşı dışlayıp, herkesin içerisinde yanından kovdu! "Ya şunu alın buradan!"

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesini ziyaret etti. Köy halkı ve esnafla vakit geçiren Ünlü, kameralar karşısına geçerek konuşma yapmak istedi. Ancak, o esnada köy halkının da çok sevdiği "Paşa" isimli engelli vatandaş Ünlü'nün yanından ayrılmak istemedi. Tam da o sırada Paşa'ya tahammül edemeyen CHP'li vekil, görevlilere "Ya şunu alın buradan" diyerek talimat verdi.

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DIŞLADI, TAHAMMÜL EDEMEDİ

Baha Ünlü, engelli vatandaşın yanında durmasına tahammül edemedi. Görevlilerden Paşa isimli vatandaşı uzaklaştırmalarını söyleyen Ünlü'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. "O engelli oradaki en temiz insan" diyen vatandaşlar, CHP'li vekili topa tuttu. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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