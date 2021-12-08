CHP'li milletvekili Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş., İBB’den 14 ihale aldı

Gazeteci Kenan Kıran sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Meclis Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığını ve bu ihalelerin bedelinin yaklaşık bedeli 2 milyar TL olduğunu belgeleriyle birlikte ortaya koydu.

"7 İHALEDE 732 MİLYON TL YOLSUZLUK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Bakanı Nurettin Canikli'nin 7 ihalede 732 milyon lira yolsuzluk yapıldığını savunduğunu söyleyen Kıran, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi sonrası CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 14 ihaleyi paylaştığı belgelerle ortaya koydu.

GÖRÜNTÜLERİ YAYMA TEHDİTİNDE BULUNAN 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Karabat’tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinden 4 kişi tutuklanmıştı.