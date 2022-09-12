CHP'li Nevaf Bilek'ten skandal sözler: "Diyarbakır Kürdistan'ın tarihi bir şehridir" Gözler İYİ Parti'ye çevrildi

CHP Diyarbakır Olağanüstü İl Kongresi, 10 Eylül Cumartesi günü Demirok Tesislerinde gerçekleştirildi. Kongreye CHP milletvekili Orhan Sümer, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, il başkan adayları Abdullah Atik, Sertaç Eker, parti delegeleri ve davetliler katıldı.

Kongrede yapılan seçimle Abdullah Atik il başkanı seçildi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Kongrede Rudaw'a konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Kürtçe yaptığı açıklamada," Diyarbakır Kürdistan'ın bu bölgesinde tüm Türkiye'de büyük ve tarihi bir şehirdir. Ben kendim de Siirtliyim. Diyarbakır'ı çok iyi biliyorum." diye konuştu.

Bilek'in sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin bu sözlere karşı yapacağı açıklama merak konusu oldu.