CHP'li Onursal Adıgüzel'den seviyesiz paylaşım! 14 Şubat üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tepkilerin odağı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yan yana oldukları fotoğrafı paylaşan Onursal Adıgüzel, bu fotoğrafın yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile olan fotoğrafını, " Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…" ifadeleriyle paylaşarak skandala imza attı.

Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle… pic.twitter.com/ORxwsUzS7D — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) February 14, 2022

"LİYAKAT VE ÜLKEYE, MİLLETE HİZMET AŞKI FARKINI NET ŞEKİLDE GÖSTERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Söz konusu paylaşıma tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Adıgüzel'in paylaşımını alıntılayarak," Bu tweetin sahibi Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor. AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Bu tweetin sahibi Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor.



AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler. https://t.co/3vRNZeG7uI — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) February 14, 2022

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Adıgüzel'in paylaşımı sosyal medyada çok sayıda tepki aldı.

Söz konusu paylaşıma yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- Kemal bey 14 şubatta sevdiğine gitmiş. Cumhurbaşkanımız ise milleti için çalışmaya devam etmiş.İki resimden çıkan sonuç nedir biliyor musunuz Onursal bey. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, yoksa vay halimize …

- Bu mu muhalefetlik sizlerden umut bekleyenin aklını......sorgularım..

- Cumhurbaşkanımız sevdiği ile sevgililer günü geçirmek yerine, sevdiği vatanı için yurtdışında yeni anlaşmalar yapıyor. Kişi sevdiğiyle birliktedir.

- Ne sığ bir twit bu böyle! Birinin tuzu kuru. Öteki ülkesinin derdinde. Hastalıktan yeni kurtulmuş, eşi hasta. Böyle işkolig birine şu sığlıkta bir twit atmak! Ama derdiniz belli. Dert, Arap ülkesi olması! Allah akıl versin!

- Ergenler gibi tweet atan , Chp başkan yardımcısı !!!

- Hep diyorum; Milletvekilliği bu kadar ucuz olmamalı, Her önüne gelen milletvekili olamamalı Sonra böyle tiplerle millet uğraşıyor.

- Demek ki neymiş CHP'den milletvekili olabilmek için en fazla 50 IQ yeter. Çünkü böyle bir kıyası ancak bir emb.sil yapar...

- Birisinin kişisel aile fotoğrafı, Diğerinin de devlet ziyaretine ait fotoğraf olduğunu anlayamayacak kadar sığ mısınız gerçekten? Tabii devlet yönetmekten anlamadığınız için yanlış çıkarımlar yaparak kendinize güldürüyorsunuz.

- Sonra diyorsunuzki ERDOĞAN neden sürekli kazanıyor. Aha bunun gibileri yüzünden.Daha düne kadar komşuları ile küs biz gelince hepsiyle barışacagız diyordunuz. iyi ya işte adam gitmiş barışmış yetmemiş birçok anlaşma yapmış daha ne olsun.

- Adam devlet yönetiyor Sevgililer gününde bile devlet ve millet için çalışıyor. Çocuk musunuz siz? Şu benzetmeniz ne kadar komik farkında mısınız? Devleti yönetmeye talipsiniz bir de Ayıp ayıp!