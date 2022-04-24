CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Ümit Özdağ'dan sert tepki! "Siz Atatürk'ü üzdünüz"

HDP'li milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade edilmesinin ardından bir skandal hareket de CHP kanadından geldi.

SEZGİN TANRIKULU'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ HDP'LEŞTİRMEYİ BAŞARDINIZ"

Bunun üzerine tepkisini dile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Atatürkçüleri tek tek tasfiye ettiniz ve CHP’yi HDP’leştirmeyi başardınız. Atatürk bu olanları görseydi, sizin bu yazdığınızı okusaydı çok üzülürdü. Siz Atatürk’ü üzdünüz, Zafer Partisi sizi üzecek" dedi.