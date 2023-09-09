CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'ya dil uzattı çirkin ve asılsız iftiralarda bulundu

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, seçimler öncesi olduğu gibi hiç ders almamışçasına yine TSK'ya skandal sözlerle iftirada bulundu. Tanrıkulu "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı" ifadelerini kullandı.

GÖZ BEBEĞİMİMİZ TSK'YA İFTİRALARDA BULUNDU

Terörist cenazesine katılan, İHA ve SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine bir skandala imza attı. Tanrıkulu katıldığı bir tv programında FETÖ ve PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.

TSK'YA DİL UZATTI

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.