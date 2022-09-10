CHP'li Tunç Soyer'e "Osmanlı Tokadı"! "Haddini bil Tunç Soyer"

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gerçekleştirdiği "Osmanlı" konuşması ülkede deprem etkisi yarattı. Soyer'in ''100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi'' sözlerine MHP'den ve AK Parti'den sert tepki geldi. MHP lideri Bahçeli, ''Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik" ifadelerine yer verirken; AK Parti Sözcüsü Çelik ise ''Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur'' şeklinde konuştu.

"HADDİNİ BİL TUNÇ SOYER"

AK Parti ve MHP'nin kınama mesajları ardından sosyal medya platformlarında "Haddini bil Tunç Soyer" başlıklı etiket gündem listesine yerleşti. Öte yandan Osmanlı'yı hedef alan Soyer'e "İzmir'de işgale siz tarafından devam ediliyor" şeklinde yorumlar da geldi.

NE SÖYLEDİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, şu sözleri sarf etmişti:

“Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi."