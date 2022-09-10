CHP'li Tunç Soyer'e "Osmanlı Tokadı"! "Haddini bil Tunç Soyer"

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşu yıl dönemi töreninde Osmanlı söylemleriyle sosyal medyada büyük tepki çekti. Soyer'e AK Parti ve MHP'nin ardından, halktan da tepki geldi.

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
CHP'li Tunç Soyer'e "Osmanlı Tokadı"! "Haddini bil Tunç Soyer"

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gerçekleştirdiği "Osmanlı" konuşması ülkede deprem etkisi yarattı. Soyer'in ''100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi'' sözlerine MHP'den ve AK Parti'den sert tepki geldi. MHP lideri Bahçeli, ''Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik" ifadelerine yer verirken; AK Parti Sözcüsü Çelik ise ''Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur'' şeklinde konuştu.

CHP'li Tunç Soyer'e Osmanlı Tokadı! Haddini bil Tunç Soyer

"HADDİNİ BİL TUNÇ SOYER"

AK Parti ve MHP'nin kınama mesajları ardından sosyal medya platformlarında "Haddini bil Tunç Soyer" başlıklı etiket gündem listesine yerleşti. Öte yandan Osmanlı'yı hedef alan Soyer'e "İzmir'de işgale siz tarafından devam ediliyor" şeklinde yorumlar da geldi.

CHP'li Tunç Soyer'e Osmanlı Tokadı! Haddini bil Tunç Soyer

NE SÖYLEDİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, şu sözleri sarf etmişti:

“Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi."

CHP'li Tunç Soyer'e Osmanlı Tokadı! Haddini bil Tunç Soyer

0
1
1
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İnternet neden yavaş? Türkiye mobil internet neden yavaş?
İnternet neden yavaş? Türkiye mobil internet neden yavaş?
Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!
Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer'e sert tepki! "Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer'e sert tepki! "Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur"
İstanbul havalimanı ödüle doymuyor Yılın havalimanı seçilmişti, İstanbul Havalimanı'na yeni bir ödül daha
İstanbul havalimanı ödüle doymuyor Yılın havalimanı seçilmişti, İstanbul Havalimanı'na yeni bir ödül daha
ABD'nin New York eyaletinde kırmızı alarm! Çocuk felci virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi
ABD'nin New York eyaletinde kırmızı alarm! Çocuk felci virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi
Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!
Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!
Son dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles oldu
Son dakika |Tarihi an! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yeni kral Prens Charles oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer'e sert tepki! "Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer'e sert tepki! "Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur"
Fenomen Sipsecmel ve Ercan çifti resmen boşanıyor! İddialar boşa değilmiş! Her şeyi sildi attı
Fenomen Sipsecmel ve Ercan çifti resmen boşanıyor! İddialar boşa değilmiş! Her şeyi sildi attı
Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat'taki son durumu açıkladı! Büyüklüğü 1.3 trilyonu geçti, yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat'taki son durumu açıkladı! Büyüklüğü 1.3 trilyonu geçti, yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi!