CHP’li Yarkadaş'a büyük şok! Canlı yayın sırasında neye uğradığını şaşırdı
Cumhuriyet Halk Partili Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında, bilimsel gerçeklerle bağdaşmayan sözler sarf etti. 11 milyon fidan dikimini eleştiren Yarkadaş, Orman Genel Müdürü Karacabey'in canlı yayına bağlanarak açıklamada bulunması karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Barış Yarkadaş, canlı yayınlanan bir televizyon programına katıldı.
Yarkadaş, programda bilimsel gerçeklerle bağdaşmayan sözler sarf ederek 11 milyon fidan dikimini eleştirdi.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in canlı yayına telefonla bağlandı. Karacabey'in yaptığı açıklamalar karşısında Barış Yarkadaş neye uğradığını şaşırdı.
Etiketler : Bekir Karacabey, Canlı yayın, video
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