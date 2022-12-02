CHP'li zihniyet bunu da yaptı! Nilüfer Belediyesi LGBT destekçileri için atölye kurdu!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sapkın LGBT'ye yönelik vaadelri ve söylemleri sonrası harekete geçen Bursa Nilüfer Belediyesi'nden tepki çeken bir danışma merkezi açıldığı görüldü. Kendilerini toplumda daha da ön planda tutmak ve göz önünde tutmak için her yolu deneyen CHP zihniyeti "Toplumsal Cinsiyet Atölyesi" açtı.

SAPKINLIĞI ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Nilüfer Belediyesi Gençlik Meclisi'nin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda Toplumsal Cinsiyet Atölyesi için "Nilüfer Gençlik Meclisi olarak TOG Vakfı'ndan gelecek eğitimcilerle birlikte Toplumsal Cinsiyet Atölyesi gerçekleştireceğiz. Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramları, normları interaktif olacak bu atölyemizde öğreneceğiz ve tartışacağız" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

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CHP'Lİ BELEDİYE BÜNYESİNDE KURULDU

Kurulan atölyeyle ilgili olarak da hesaplardan yapılan bir başka duyurda ise , "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye’de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.