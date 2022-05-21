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  3. CHP'nin adayı belli oldu! CHP'li Engin Altay duyurdu: Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı

CHP'nin adayı belli oldu! CHP'li Engin Altay duyurdu: Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği mitingin hemen öncesinde canlı yayında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu." dedi.

CHP'nin adayı belli oldu! CHP'li Engin Altay duyurdu: Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı

Maltepe'de bugün düzenlenen miting öncesince, Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylarının Kılıçdaroğlu olacağını duyurdu.

 

CHP'nin adayı belli oldu! CHP'li Engin Altay duyurdu: Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı

ADAY KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu.' diye konuştu.
CHP'nin adayı belli oldu! CHP'li Engin Altay duyurdu: Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı

"BURADAN BİR YETKİ İSTEYECEK"

Altay'ın konuya ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamayacağı bir şey yok. Taahhütlerinin hepsini, en güzel şekilde yerine getireceğini buradan ifade edecek. Buradan bir yetki isteyecek. Bu böyledir zaten. Millete söylersin.

CHP'nin adayı belli oldu! CHP'li Engin Altay duyurdu: Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı

Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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