CHP'nin adayı belli oldu! CHP'li Engin Altay duyurdu: Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı

Maltepe'de bugün düzenlenen miting öncesince, Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylarının Kılıçdaroğlu olacağını duyurdu.

ADAY KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu.' diye konuştu.



"BURADAN BİR YETKİ İSTEYECEK"

Altay'ın konuya ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamayacağı bir şey yok. Taahhütlerinin hepsini, en güzel şekilde yerine getireceğini buradan ifade edecek. Buradan bir yetki isteyecek. Bu böyledir zaten. Millete söylersin.

Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu."