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CHP'nin anket şirketi Metropol'den Yavaş ve İmamoğlu'na ağır eleştiri 'ikisi de başarısız, bir daha kazanamazlar'
Yaptığı anketlerin CHP lehine yapıldığı ve taraflı olduğu yönünde suçlan Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, bu sefer ters köşe yaparak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediya başkanı Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu.
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