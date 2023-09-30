CHP'nin anket şirketi Metropol'den Yavaş ve İmamoğlu'na ağır eleştiri 'ikisi de başarısız, bir daha kazanamazlar'

Yaptığı anketlerin CHP lehine yapıldığı ve taraflı olduğu yönünde suçlan Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, bu sefer ters köşe yaparak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediya başkanı Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu.

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CHP'nin anket şirketi Metropol'den Yavaş ve İmamoğlu'na ağır eleştiri 'ikisi de başarısız, bir daha kazanamazlar' 1

Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Mansur Yavaş'ın popülaritesinin nedeni 'konuşmamasıdır' diyen Sencar, "Konuşsa berabet olup çıkacak. Ben Ankara'da yaşıyorum belediye başkanı olarak başarılı değil" dedi. Yerel seçimlere sayılı aylar kala, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde uğradıkları hezimeti bir türlü atlatamayan muhalefette tartışmalar alevlenerek devam ediyor. Muhalif araştırma şirketi Metropoll'ün sahibi Özer Sencar, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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