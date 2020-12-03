CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? 2023 CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?

3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Cumhuriyet Halk Parti'sinin (CHP) aday olarak göstereceği isim belli oldu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, cumhurbaşkanı adayını belirlediklerini bildirdi. Peki CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? İşte detaylar...

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU?

Gürsel Tekin katıldığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu söyledi. Tekin, bu ismin CHP'nin içinde herkesin kabul ettiği bir isim olduğunu ifade etti.

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Youtube'da Polemik Haber'in konuğu oldu.

Gürsel Tekin “CHP olası bir seçime hazır mı? CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim?” şeklindeki soruya isim vermeden yanıt verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu ifade eden Tekin, "Millet ittifakının lokomotifi CHP'dir. CHP sorumlu davranmak zorundadır. Yani sistemin bize dayatmış olduğu yüzde 50,1 ne yazık ki bunu gerektiriyor. Sayın genel başkanın buradaki çabası takdire şayan. Hiç o konuda bir eleştirim yok. Ama CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var" ifadelerini kullandı.

"Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz" diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Yoksa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa düşeriz. Kimse merak etmesin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır."