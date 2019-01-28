CHP'nin İstanbul adayları belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi, yaklaşık 18 saat süren PM toplantısının ardından aralarında İzmir'in de bulunduğu toplam 145 belediye başkan adayını belirledi. CHP, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tunç Soyer'i aday gösterdi. İşte İstanbul adayları
İSTANBUL
Adalar: Erdem Gül
Ataşehir: Battal İlgezdi Mevcut Başkan
Avcılar: Hüseyin Aksu
Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Başakşehir :Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz:Coşkun Tosun
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Cem Kara
Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
Fatih: Soner Özimer
Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
Güngören: İsmet Yaşar
Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
Kartal: Gökhan Yüksel
Pendik: Mehmet Salih Usta
Sancaktepe: Özgen Nama
Silivri: Özcan Işılar
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Halil Bozkurt
Şile: Ali Secaattin Güney
Şişli: Fidan Aslan Eroğlu
Tuzla: Salim Gürsoy
Ümraniye: Cafer Aktürk
Üsküdar: Ahmet Kılıç
Zeytinburnu: Adil Emecan
Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
Sarıyer: Şükrü Genç
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.