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CHP'nin İstanbul adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, yaklaşık 18 saat süren PM toplantısının ardından aralarında İzmir'in de bulunduğu toplam 145 belediye başkan adayını belirledi. CHP, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tunç Soyer'i aday gösterdi. İşte İstanbul adayları

CHP'nin İstanbul adayları belli oldu

İSTANBUL

Adalar: Erdem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi Mevcut Başkan

Avcılar: Hüseyin Aksu

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir :Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz:Coşkun Tosun

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Silivri: Özcan Işılar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Halil Bozkurt

Şile: Ali Secaattin Güney

Şişli: Fidan Aslan Eroğlu

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu

Sarıyer: Şükrü Genç

 

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