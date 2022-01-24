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  3. CHP'yi bırakıp Muharrem İnce'yi tercih etmişti! Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nde de dikiş tutturamayıp istifa etti!

CHP'yi bırakıp Muharrem İnce'yi tercih etmişti! Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nde de dikiş tutturamayıp istifa etti!

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP'yi bırakıp Muharrem İnce'yi tercih etmişti! Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nde de dikiş tutturamayıp istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçiş yapan Mehmet Ali Çelebi, katılımıyla Meclis’te 3 sandalyelik temsile ulaştırdığı partisinden istifa ettiğini duyurdu. İzmir Milletvekili Çelebi, ailesinde meydana gelen sağlık sorunları sebebiyle partiyi bıraktığını, kararının yanlış yerlere çekilmesini istemediğini belirtti.

CHP'yi bırakıp Muharrem İnce'yi tercih etmişti! Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nde de dikiş tutturamayıp istifa etti!

"NEFER OLARAK YOLUMA DEVAM EDECEĞİM"

Resmi Twitter hesabından istifasını kamuoyuna duyuran Çelebi paylaşımında, "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam." ifadelerine yer verdi.

CHP'yi bırakıp Muharrem İnce'yi tercih etmişti! Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nde de dikiş tutturamayıp istifa etti!

"HİÇ YAKIŞMADI SİZE"

Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinden Çelebi'ye sitem mesajları da beraberinde geldi. Memleket Partisi'ne geçiş yapan vekile karşı kinlerini diri tutan seçmenler, "Önce geçmiş olsun nasıl chpden istifa ettiniz anlamış değilim bu parti seni milletvekili yaptı Kemal bey nikah şahidiydi hiç yakışmadı size silivride hiç yalnız bırakmadılar seni hiç olmadı" yorumunda bulundu.

CHP'yi bırakıp Muharrem İnce'yi tercih etmişti! Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nde de dikiş tutturamayıp istifa etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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