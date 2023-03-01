Chris Porter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Porter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chris Porter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chris Porter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chris Porter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Porter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chris Porter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Porter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Porter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Porter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Porter 12 Aralık 1983 tarihinde Wigan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christopher John Porter şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Porter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS KSE LTD yapmaktadır. Chris Porter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Porter'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chris Porter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Porter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chris Porter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Porter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Bury

1 Temmuz 2005 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2007 yılında Motherwell FC

1 Ocak 2009 yılında Derby

15 Temmuz 2011 yılında Sheff Utd

13 Şubat 2013 yılında Shrewsbury

13 Mart 2013 yılında Sheff Utd

4 Ekim 2013 yılında FC Chesterfield

4 Kasım 2013 yılında Sheff Utd

22 Ocak 2015 yılında Colchester Utd.

1 Temmuz 2017 yılında Crewe Alexandra

1 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic

Chris Porter kimdir

Chris Porter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Porter şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Chris Porter nereli

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