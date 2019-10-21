CIA destekli düşünce kuruluşu Stratfor'dan Erdoğan'a yönelik çirkin ima!

CIA'nin desteklediği düşünce kuruluşu Stratfor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir yazı ve fotoğraf yayınladı.

MAKALEDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAKAM ARACI GÖRSEL OLARAK KULLANILDI

"Araç kaynaklı bir siber saldırı için hazır mısınız?” başlığıyla yayınlanan makalenin görselinde dünyadaki binlerce liderin arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam arabasının seçilmesi dikkatlerden kaçmadı.

MAKALEDE KONUYA İLİŞKİN SENARYOLARA DA YER VERİLDİ

Yazıda; son teknolojik imkanlarla üretilen araçların siber saldırılara karşı açık bir tehdit altında olduğu vurgulanırken konuyla ilgili senaryolara yer verildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN RAHATSIZ OLDULAR

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde tepkilere neden olmuştu.

ABD YÖNETİMİ KABUL ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Operasyonun ardından Türkiye ile masaya oturmak zorunda kalan Amerika yönetimi, Türkiye'nin Güvenli Bölge ile ilgili şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştı.

Tepkilerin ardından makaledeki görseli değiştirdiler