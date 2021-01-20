ÇiçekSepeti Clap nedir? Nasıl kullanılır? "Müzikten spora, sosyal medyadan televizyona hayranı olduğun ünlüye mesajını ilet, sana özel video mesaj çeksin." sloganı ile büyük ilgi gören son dönemlerin en popüler uygulaması Clap internet kullanıcıları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki ÇiçekSepeti Clap nedir? Nasıl kullanılır?

ÇİÇEKSEPETİ CLAP NEDİR?

Herhangi bir çekim ortamı ya da ekipmanı gerekmeden, çok sevdiğiniz o ünlüyle karşılaşmayı beklemeden, ona ulaşmanın binlerce yolunu aramış ama bulamamışken ondan sizin için özel bir video oluşturmasını isteyebiliyorsunuz desek, ne derdiniz? Evet, yanlış okumadınız!

ÇiçekSepeti’nin yeni uygulaması Clap işte tam olarak bunu sağlar! Clap, kendiniz veya sevdikleriniz için ünlülerden kişisel video mesaj almanızı sağlayan bir platformdur. Çok sevdiğiniz oyuncular, müzisyenler, komedyenler, sporcular, fenomenler ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

Çeşitli ünlülerin, spor yorumcularının, fenomenlerin ve çok daha fazlasının bir arada olduğu Clap’te ünlülerin video çekmek tek ihtiyacı olan tek şey; onlara göndereceğiniz talep. Gerisini, o çok sevdiğiniz ünlü, kendi ekipmanlarıyla kendi ortamında hazırlıyor ve size gönderiyor!

ÇİÇEKSEPETİ CLAP NASIL KULLANILIR?

Hayranı olduğunuz ünlüye ulaşmanın en hızlı yolu Clap, kolay kullanımı ve sağladığı mutluluk ile de ön plana çıkıyor. Kullanımı çok basit! İster kendin için, ister sevdiklerin için istediğin ünlüyü seç ve talebini ilet; sana özel Clap 72 saat içerisinde gelsin! İşte, sevdiklerine unutamayacakları bir sürpriz yapmak bu kadar kolay!

Clap’te yer alan ünlülerden 15 saniye ile 1 dakika aralığında, dilediğiniz videoyu talep edebilirsiniz. Mesela neler talep edebilirim? diyorsanız örneğin; “Arkadaşım X’in doğum gününü kutlayarak benim (Y) kendisini çok sevdiğimi söyleyebilir misiniz?” ya da “Biricik sevgilim X’e onu her şeyden çok sevdiğimi söyleyebilir misiniz?” gibi taleplerde bulunabilirsiniz. Clap uygulamasında tek sınır; hayal gücünüz!

Hayranı olduğunuz ünlü isimlerden kendinize özel bir video almak ya da sevdiklerinize sürpriz yapmak için siz de Clap’i tercih edebilirsiniz. İçimden geldi, doğum günü, Sevgililer Günü, yeni yıl ya da yeni bebek gibi en özel anlarda sıradan hediyelerden çok farklı olan Clap, sevdiklerinize verebileceğiniz unutulmaz bir hediye seçeneği olacak!