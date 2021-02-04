Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni var? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler?2020-2021 Esenler Erokspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucuSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Öğretmen ve öğrenciler sokağa çıka kısıtlamasından muaf tutulacakİlk sevgililer günü mesajları | En anlamlı sevgililer günü mesajlarıMutasyonlu virüs hangi illerde var? Türkiye'de kaç kişide var? Nerelerde görüldü?Fenerbahçeli Diego Perotti, kimseler duymadan İstanbul'dan ayrıldı!Beynindeki tümörü açıklayan Tom Parker, ikinci kez baba oldu! "Mücadeleye devam"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi başladıTürkiye'de Korece öğretilecek mi 2021? Hangi okullarda Korece öğretilecek? Okullarda Korece ne zaman başlıyor?"Sumudica'nın size bir sürprizi var"
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 14 Şubat'ta çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bu konuya ilişkin İçişleri Bakanlığınca genelge yayınlandı. Peki Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte detaylar...

Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

Koronavirüs salgının gölgesinde geçecek olan ilk Sevgililer Günü'nde çiçekçilerin hizmet verip vermeyeceği büyük merak konusu olmuştu. 14 Şubat'a sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile akıllardaki soru işaretlerini gidermiş oldu.

ÇİÇEKÇİLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞIYOR MU?

Çiçekçiler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde hizmet vermiyorlar ve kapalı oluyorlar.

ÇİÇEKÇİLER 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ek genelge gönderildi. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. 

Bu kapsamda çiçek satışı yapan yerler kısıtlamanın olduğu 12-13-14 Şubat tarihlerinde açık olacak. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT