Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

Koronavirüs salgının gölgesinde geçecek olan ilk Sevgililer Günü'nde çiçekçilerin hizmet verip vermeyeceği büyük merak konusu olmuştu. 14 Şubat'a sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile akıllardaki soru işaretlerini gidermiş oldu.

ÇİÇEKÇİLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞIYOR MU?

Çiçekçiler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde hizmet vermiyorlar ve kapalı oluyorlar.

ÇİÇEKÇİLER 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ek genelge gönderildi. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Bu kapsamda çiçek satışı yapan yerler kısıtlamanın olduğu 12-13-14 Şubat tarihlerinde açık olacak.