Son dakika: Putin'den çarpıcı açıklama! "Kararımı bugün vereceğim"Isıtma Sistemleri Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıÇift aşılılarda en sık görülen semptomlar belli oldu! Omicron'un iki erken belirtisi ortaya çıktı!Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandıTakrip ne demek, TDK'ya göre Takrip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ünlüler dünyasını karıştıran yasak aşk rezaletinde bomba iddia! Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçları birbirini mi aldattı?Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 21- 27 Şubat 2022 | Boğa, para musluğu sana açılıyor! İkizler, Çaresizseniz, çare sizsiniz!Son dakika | 21 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuCicişler'den Esra Ersoy'a kadın takipçisinden ahlaksız teklif! Gelen mesajı ifşa etti! Görenler inanamadıEvsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. KORONAVİRÜS
  4. Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar belli oldu! Omicron'un iki erken belirtisi ortaya çıktı!

Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar belli oldu! Omicron'un iki erken belirtisi ortaya çıktı!

Norveç’te yapılan yeni bir araştırmada, iki doz aşı olmuş kişilerde en çok görülen dokuz semptom ve iki erken belirti açıklandı.

Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar belli oldu! Omicron'un iki erken belirtisi ortaya çıktı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama son sürat devam ederken, Norveç’te aşılı kişilerin yeniden enfekte olması üzerine yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, iki doz aşılı kişilerde görülen semptomlar açıklanırken, en sık görülen belirtiler öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk olurken, en az görülen belirtiler hapşırma ve ateş oldu.

Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar belli oldu! Omicron'un iki erken belirtisi ortaya çıktı!

ÇİFT AŞILILARDA ORTAYA ÇIKTI

Ülkede Omicron varyantı olan kişilerin tespit edildiği bir partideki 111 kişide yapılan araştırmada, dokuz Omicron semptomumun çift doz aşılı kişilerde görüldüğü aktarılırken, kişilerin yüzde 89’unun iki doz aşı olduğu bildirildi.

Bulaşıcı hastalık ve epidemiyoloji dergisi Eurosurveillance'da yayımlanan araştırmadan elde edilen bulgulara göre, parti müdavimleri tarafından tam olarak aşılanmış sekiz temel semptomun yaşandığı iddia edildi.

Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar belli oldu! Omicron'un iki erken belirtisi ortaya çıktı!

İşte o semptomlar:

Öksürük
Burun akması
Tükenmişlik
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Kas ağrısı
Ateş
Hapşırma

Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar belli oldu! Omicron'un iki erken belirtisi ortaya çıktı!

OMİCRON'UN ERKEN BELİRTİLERİ

Uzmanlar ayrıca, pozitif bir testten önce bile ortaya çıkabilen iki Omicron belirtisi olduğu konusunda uyarıda bulunurken, bunların yorgunluk ve baş dönmesi/bayılma olduğu vurgulandı.
Omicron'u Güney Afrika'da ilk kez tanımlayan Dr. Angelique Coetzee, daha önce yorgunluğun varyantın ana semptomlarından biri olduğundan bahsetmişti.

(Ajans)

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT