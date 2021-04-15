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Çiftçilere tohum yardımı! 62 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çiftçilere tohum desteği sağlandı. 62 çiftçiye 700 dekar arazide ekilmek üzere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Çiftçilere tohum yardımı! 62 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 62 çiftçiye 700 dekar arazide ekilmek üzere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldığı bildirildi. Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "İlçemizde yağlık ayçiçeği üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 62 çiftçimize toplamda 700 dekar araziye ekimi yapılmak üzere tohum dağıtıldı. Dağıtılan tohumların maliyetinin yüzde 75'i İlçe Özel İdare Müdürlüğü desteği ile, yüzde 25'lik kısmı çiftçiler tarafından karşılanmıştır. Amacımız ilçe ekonomisine katkı sağlayacak ürünlerin yetişmesini sağlamak. Bu doğrultuda devletimiz tarafından üreticilerimize destek verilmeye devam edilecek" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çiftçilere tohum yardımı! 62 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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