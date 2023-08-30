Çiftçilerin kabusu 'Vampir Kelebekler' geri döndü! Bu tür biyolojik bir silah mı?

2 yıldır ortaklıklarda gözükmeyen bitkilerin özsuyunu emdiği için çiftçilerin "Vampir Kelebek" adını verdiği Ricania Simulans, yeniden ortaya çıktı. Bu kelebek türü ilk çıktığı zaman emekli Albay İsmail Hakkı Erdoğan, araştırılması gerektiğini ifade ederek, biyolojik bir silah olabileceğini dile getirmişti. Detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Çiftçilerin kabusu 'Vampir Kelebekler' geri döndü! Bu tür biyolojik bir silah mı?

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tarım arazilerinde ilk kez 2008 yılında görülen bitkilerin özsuyunu emdiği için "Vampir Kelebek" olarak adlandırılan Ricania Simulans son 2 yıldır bahçelerde gözükmemesinin ardından bu yaz sıcaklıkların artması ile yeniden kendini göstermeye başladı.

Rize'de "vampir kelebek" olarak bilinen ve çiftçilerin kabusu haline gelen Ricania Simulans'ın yumurtlama dönemi olan Temmuz ayında, bıraktığı yumurtalar bitkilere ciddi anlamda zarar veriyor. Yaş çayın 3. sürgün döneminde çay üreticilerinin iddiasına göre vampir kelebeğin yumurtlama dönemi olduğundan rekoltede de düşüklüğe sebep oluyor.

Peyzaj Mimarı Uğur Kars, Vampir kelebeğin artmasının nedeninin sulak alanların azalması olduğunu vurgulayarak bunun sebebinin ise kentte dere ıslahı çalışmaları nedeniyle vampir kelebeği uzak tutabilen Yusufçuk böceğinin azalması olduğunu iddia etti.

aw019088-09.jpg

"Bölgedeki tarımsal ürünlere ciddi derecede zarar veriyor"

10 yıldır çiftçilik yapan Peyzaj Mimarı Uğur Kars, vampir kelebeğin tarımsal arazilerindeki ürünlerin özsuyunu emdiği için ciddi anlamda zarar verdiğini ifade ederek "2008 yılından beridir Karadeniz bölgesinde görülen bir vampir kelebek var. Aslında bir çekirge türü olan yalancı kelebek türü olan Ricania Simulans veya Japonica türünden ciddi şekilde muzdaribiz. Temmuz ayında tek döl vererek bitkilerin özsuyunu emerek rekolteyi düşürüyor. Bunun aslında menşei Çin'dir. Çin üzerinde 1950'de tespit edildi. Onun üzerinden Rusya, Gürcistan ve Ukrayna ve daha sonrasında Türkiye'ye geldi. Karadeniz'den Marmara'ya kadar yayıldı. Büyük ihtimalle Avrupa'ya doğru ilerliyor. Aslında tropikal bölgede yaşamını süren bir tür. Fakat bu tür bu kuşakta da yer bulabiliyor. Bu böcek aslında bitkinin özsuyunu emiyor. Yılda tek döl vermesine rağmen yani Temmuz ayında döl verip Ağustos ayında yetişkin hale gelmesine rağmen çok ciddi popülasyonun artmasından ötürü bölgedeki tarımsal ürünlere ciddi derecede zarar veriyor. Özellikle bizim bölgemizde çaya. Batı bölgelerinde fındığa. Bizim burada ticari olarak yetiştirmediğimiz fasulye ve mısır gibi bahçedeki ürünlere zarar veriyor" dedi.

"İlaçlama ile bir yere kadar baş edilebilir ama temelli olarak gitmesi için bunun bir avcı böceği olan yusufçuk böceği var. O da sulak alanlarda yumurtlayıp daha sonra ergin hale geldikten sonra bu böceği avlayabiliyor" diyen Kars "Bölgemizde dere ıslahlarıyla sulak alanlar azaldığı için Yusufçuk böceğinin üremesi de azaldı. Bunu avlayacak olan Yusufçuk böceği kendine yer bulamıyor. Sulak alanları arttırarak böcekle mücadele edilebilir. Bu böceğin artmasının nedeni sulak alanın eksikliğidir" şeklinde konuştu.

"yüzde 50-60 oranında rekolte kaybına neden oluyor"

Kars, bitkinin yumurtlama döneminden ötürü çayın 3. sürgün döneminde özellikle sahil bölgelerinde rekoltenin düşüş yaşayabileceğini ifade ederek "Bitkilerin yapraklarının altına yumurtalarını bırakıp, orada o yumurtaların beslenmesini sağlıyor ve aynı zamanda kendisi de bitkinin özsuyunu emiyor. Bu özsuyunu emdiğinde bitkinin beslenmesini ve hücrelerine ileteceği olan besini bu böcek emmiş oluyor. Bu yüzdende rekolte düşüyor. Kalite düşüyor. Özellikle 3. sürgünde sahil bölgelerinde yüzde 50-60 oranında rekolte kaybına neden oluyor" diye konuştu.

15 yıldır yazları ortaya çıkıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son 15 yılda hızla artış gösteren "Ricania simulans" adlı kelebek türü böcek, tarım arazilerini olumsuz yönde etkiliyor. Halk arasında bitkilerin öz suyunu emdiği için "Vampir" olarak da bilinen kelebek türü ilk tespit edildiğinde sadece Trabzon'un Of ilçesinden Artvin'in Hopa ilçesine kadar tüm sahil şeridinde etkili oldu.

Gürcistan üzerinden bölgeye girdiği belirlenen ve son 10 yılda bölgedeki tarım arazilerinde hızlı bir artış gösteren kelebek, suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor. Bulgaristan üzerinden İstanbul'a kadar yayılarak o bölgede de etkisini gösteren kelebek türü, haziran ayından itibaren ergin dönemine ulaşarak bu dönemde beslenme aktivitelerini azaltıp, yumurtlama aktivitelerini arttırıyor.

"EMEKLİ ALBAY: BİYOLOJİK SİLAH OLABİLİR"

Vampir kelebeğini 2011 yılında İstanbul'dan memleketi Trabzon'un Of ilçesine geldiği zaman bahçesinde tespit eden emekli Albay İsmail Hakkı Erdoğan, bu kelebek türüne dikkat edilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini biyolojik bir silah olabileceğini dile getirmişti.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sırt Yağlarından Hala Kurtulamadınız Mı? İşte Sırt Yağlarından Kurtulmanın En Basit Çözümü
Sırt Yağlarından Hala Kurtulamadınız Mı? İşte Sırt Yağlarından Kurtulmanın En Basit Çözümü
Sinir ve Strese Karşı Mucize Çözüm! Sakin Bir Yaşam Sürmek Artık Çok Kolay! Bilim Adamlarının Yıllardır Bulamadığı Çözüm Bakın Nerede Saklı İmiş
Sinir ve Strese Karşı Mucize Çözüm! Sakin Bir Yaşam Sürmek Artık Çok Kolay! Bilim Adamlarının Yıllardır Bulamadığı Çözüm Bakın Nerede Saklı İmiş
Uzmanlar bilgilendirdi: Diş sıkma (bruksizm) tedavisinde alternatif çözüm
Uzmanlar bilgilendirdi: Diş sıkma (bruksizm) tedavisinde alternatif çözüm
Beyaz Dişlere Mucize Buluş. Sadece 3 Malzeme ile Bembeyaz Dişlere Ulaşmak..
Beyaz Dişlere Mucize Buluş. Sadece 3 Malzeme ile Bembeyaz Dişlere Ulaşmak..
Son Haberler
Akşener'in bir dediği diğerini tutmuyor, 4 gün sonra karar değiştirdi ''O anlama gelmez''
Akşener'in bir dediği diğerini tutmuyor, 4 gün sonra karar değiştirdi ''O anlama gelmez''
Eski Bakan Kutbettin Arzu havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti
Eski Bakan Kutbettin Arzu havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti
Büyük Zaferin 101. yılında devletin zirvesi Anıtkabir'de! Anıtkabir Özel Defteri'ne Türkiye Yüzyılı vurgusu!
Büyük Zaferin 101. yılında devletin zirvesi Anıtkabir'de! Anıtkabir Özel Defteri'ne Türkiye Yüzyılı vurgusu!
Büyük zaferin 101. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Büyük zaferin 101. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Sivilcesi Olanlar Dikkat! İşte Sır Gibi Saklanan Sivilceden Kurtulma Yöntemleri.
Sivilcesi Olanlar Dikkat! İşte Sır Gibi Saklanan Sivilceden Kurtulma Yöntemleri.
Bu hastalığa dikkat! Büyüme çağındaki çocukları tehdit ediyor
Bu hastalığa dikkat! Büyüme çağındaki çocukları tehdit ediyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Ağustos Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Ağustos Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
30 Ağustos Çarşamba gazete manşetleri ''Büyük zaferden küresel güce''
30 Ağustos Çarşamba gazete manşetleri ''Büyük zaferden küresel güce''
Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar
Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar
Beklenmedik Tehtitlere Karşı Tetikte Olun! Uzman İsim, Düzce'den İstanbul'a Kadar Uyarıyor: Hazır mısınız?
Beklenmedik Tehtitlere Karşı Tetikte Olun! Uzman İsim, Düzce'den İstanbul'a Kadar Uyarıyor: Hazır mısınız?
Yüz Felci Belirtileri Nelerdir? Yüz Felci Neden Olur?
Yüz Felci Belirtileri Nelerdir? Yüz Felci Neden Olur?
Sarı Kantaron Yağı Nedir, Kantaron Yağı Faydaları
Sarı Kantaron Yağı Nedir, Kantaron Yağı Faydaları
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.