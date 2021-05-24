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  3. Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Bitlis'in bazı kesimlerinde popülasyonu artan etçil ve otçul çekirgeler, ekili alanlarda yol açtıkları zararla çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Merkez ve ilçelere bağlı bazı köylerde bu yıl sürü halinde görülen çekirgeler, girdikleri arazilerde ekinlere zarar veriyor.

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Bitlis'te ortaya çıkan çekirgeler çiftçilerin kabusu oldu. Boyları 3-6 santimetre arasında değişen ve ekinlerin yanı sıra ağaçlardaki meyveleri de yiyen çekirgeler, çiftçileri tedirgin ediyor. İlde ilaçlama çalışması yürüten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de köylüleri bilinçsizce ilaç kullanmamaları konusunda uyarıyor.

"BİYOLOJİK MÜCADELE PLANLANIYOR"

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ekrem Timur, çekirgelerin yerel türler olduğunu söyledi. Düzenli ilaçlama yaptıklarını belirten Timur, şu ifadeleri kullandı: "İklimsel şartlardan dolayı bu yıl bazı bölgelerde popülasyon çok fazla oldu. Bu bölgeleri ilaçlarla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Biyolojik mücadeleyle ilgili çeşitli projelerimiz mevcut. İlerleyen dönemlerde kimyasal ilaçlardan çok biyolojik mücadele safhasına geçmeyi planlıyoruz. Bunlar sadece bir tür değil, birkaç çeşit var. Üniversite ile ortaklaşa bunların türlerinin tespiti için çalışmalar yürütüyoruz. Bitkilerin yapraklarını yiyerek gelişmesini engelliyorlar. Bu yıl kurak geçtiği için tarım alanlarına indiler. Bazı popülasyonlarda tarım alanlarını tamamen yok ediyorlar."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

Çiftçilerin yeni kabusu! Popülasyonu artan çekirgeler üreticileri tedirgin ediyor

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