Çiftçinin hayvan merhameti! Bulduğu domuz yavrularını sütle besledi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, bulduğu domuz yavrularına kıyamadı. Mısır tarlalarına zarar veren domuz yavrularını bir hafta boyunca evde sütle besledikten sonra doğaya bıraktı.

Çınar ilçesi Altunakar köyünde çiftçiler, mısır tarlasında domuz yavruları ile karşılaştı. Domuzların tarlalarına zarar verdiğini bilen çiftçi Hamit Şenol, buna rağmen yavruları alıp evine götürerek sütle beslemeye başladı. Şenol, evinde bir hafta boyunca beslediği yavru domuzları daha sonra doğal ortamlarına bıraktı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı