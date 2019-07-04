Çiftlik Bank davasında yeni gelişme!
Mahkeme Çiftlik Bank davasında tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.
Mahkeme Çiftlik Bank davasında tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.
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Etiketler : dava, çiftlik bank
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