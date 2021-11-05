Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi!

"Çiftlik Bank" davasısının bir numaralı ismi olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi ve davadaki iki numaralı isim olduğu belirtilen Fatih Aydın, tutuklandığı Uruguay'dan Türkiye'ye iade edildi.

Firari Fatih Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından Uruguay'dan Türkiye'ye, 4 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, işlemleri tamamlandı. Aydın, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adliyesine götürülecek.

URUGUAY'DA YAKALANMIŞTI

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.