Çiğ süte o tarihte zam geliyor! Ne kadar olduğunu merak edenler donup kalacak!

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ekim itibarıyla litre başına net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Büşra Mercimek
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Çiğ süte o tarihte zam geliyor! Ne kadar olduğunu merak edenler donup kalacak!

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla üreticinin eline litre başına net 7,50 TL geçecek şekilde sabit bıraktı. USK'nin internet sitesinde paylaştığı duyuruda, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre başına 7,50 TL olduğu hatırlatılırken, dünkü toplantı sonucunda mevcut fiyat sabit bırakıldı.

Çiğ süte o tarihte zam geliyor! Ne kadar olduğunu merak edenler donup kalacak!

AÇIKLAMA GELDİ

Dün gerçekleştirilen toplantının ardından USK'dan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının 'çiğ süt destek primi hariç' üreticinin eline net 7,50 TL geçecek şekilde belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Peki zincir marketlerde süt fiyatları ne kadar? İşte 16 Eylül 2022 fiyat listesi...

Çiğ süte o tarihte zam geliyor! Ne kadar olduğunu merak edenler donup kalacak!

A101 SÜT FİYATLARI 16 EYLÜL 2022 FİYAT LİSTESİ

Sütaş Süt Tam Yağlı (En Az %3,5 Yağlı) 1 L: 18,50
Torku Süt 1 L: 17,50
Birşah Süt Yağlı 1 L: 12,25

Çiğ süte o tarihte zam geliyor! Ne kadar olduğunu merak edenler donup kalacak!

MİGROS SÜT FİYATLARI 16 EYLÜL 2022 FİYAT LİSTESİ

Migros Yarım Yağlı Uht Süt 1000 Ml: 11,75 TL
Migros Uht Yağlı Süt 1 L: 12,25 TL
Sek Süt 1 L: 18,50 TL
Pınar Süt 1 L: 19,50 TL

Çiğ süte o tarihte zam geliyor! Ne kadar olduğunu merak edenler donup kalacak!

CARREFOURSA SÜT FİYATLARI 16 EYLÜL 2022 FİYAT LİSTESİ

Carrefour Pastorize Süt 1 L: 13,25 TL
Carrefour Tam Yağlı Süt 200 ml: 3,75 TL
Carrefour Yarım Yağlı Süt 1 lt: 11,75 TL
Carrefour Yağlı Süt 1 lt: 12,25 TL

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