Cihangir İslam kimdir? Yapılan açıklamanın ardından Cihangir İslam ile ilgili internette arama yapılmaya başlandı. 27. Dönem İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Saadet Partisi'ne ilişkin açıklama yaptı. Peki Cihangir İslam kimdir? | Nereli ve kaç yaşında? | Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa mı etti? Ayrıntılar haberimizde.

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

CİHANGİR İSLAM SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFA MI ETTİ?

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa ettiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bildirdi.

Cihangir İslam istifasına ile ilgili bir değerlendirme yapmak istemediğini, önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapacağını kaydetti.

İslam'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 1'e düştü. Saadet Partisi, TBMM'de Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından temsil edilecek. İslam'ın istifasının ardından Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye çıktı.

9 Mart 2021 tarihinde yapılacak grup toplantısında bağımsız Milletvekili Cihangir İslam'ın CHP'ye geçeceği iddia edildi.