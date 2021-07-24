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Cihangir İslam ve Lütfü Türkkan birbirine girdi! İYİ Parti rahatsız olunca CHP'den talimat geldi

Suriyeli mülteciler hakkında paylaşım yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a yanıt veren CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, hem kendi partisi hem de İYİ Parti'den tepki aldı.

Cihangir İslam ve Lütfü Türkkan birbirine girdi! İYİ Parti rahatsız olunca CHP'den talimat geldi

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisinden CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" paylaşımına "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" diyerek yanıt vermiş ve gerginlik yaratmıştı.

Cihangir İslam ve Lütfü Türkkan birbirine girdi! İYİ Parti rahatsız olunca CHP'den talimat geldi

Daha sonra Lütfü Türkkan'da İslam'a yanıt vererek," Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" ifadelerini kullanmıştı.

Cihangir İslam ve Lütfü Türkkan birbirine girdi! İYİ Parti rahatsız olunca CHP'den talimat geldi

ENGELLEDİ

Ayrıca, Lütfü Türkkan, Cihangir İslam'ı sosyal medya hesabından engellemişti.

CHP'DEN VEKİLLERE UYARI

Öte yandan TRT Haber'in haberine göre söz konusu tartışma sonrası harekete geçen CHP yönetimi milletvekillerine,  "Millet ittifakına zarar verecek söylemlerden kaçının, polemiklerden uzak durun" uyarısında bulundu.

Cihangir İslam ve Lütfü Türkkan birbirine girdi! İYİ Parti rahatsız olunca CHP'den talimat geldi

İYİ PARTİ DE RAHATSIZ OLDU İDDİASI

CHP,  grup yönetimi de milletvekillerini açıklamaları ve paylaşımları konusunda uyardı. Söz konusu polemiğin İYİ Parti cephesinde de rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. 

Cihangir İslam ve Lütfü Türkkan birbirine girdi! İYİ Parti rahatsız olunca CHP'den talimat geldi

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