Çimento İmal İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8114.02



Meslek Adı : Çimento İmal İşçisi

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar



Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri



Meslek Grubu : Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri



Meslek Birim Grubu : Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : İnşaat levhaları, arduvaz, boru, kablo kanalları, havalandırma, duman ve toz tahliye boruları gibi asbestli çimentodan yapılan ürünleri üreten bir fabrikada bir ya da daha çok görev yapan kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Çimento İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen alaşım ve uygun yapıda kullanılmaya hazırlık için asbest elyaflarına kırma makinesinde işlem uygulamak,

b) İşlem gören elyafı su ve çimentoyla karıştırmak,

c) Makineyi çalıştırmak,

d) Kalıpla ve basınçla karışımla boru, asbestli çimento levhaları ve diğer asbestli çimento ürünleri üretmek,

e) Asbestli çimento üreten fabrikalarda özel görevler yapabilir ve buna göre sınıflandırılabilir.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Çimento İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle) mesleği için “7314.18” kod olarak kullanılır iken Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.48” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çimento İmal İşçisi Meslek Kodu “8114.02” olarak belirlenmiştir.