CİMER'e gelen başvurular hem şaşırtıp hem güldürüyor: Dedem harçlık vermedi, ikramiyesini kesin!

Yeni tip koronavirüs sebebiyle önceki senelere oranlara yaklaşık iki kat artış gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruları, yine çeşit çeşit isteklere şahit oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halklar İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, CİMER’in başvuru okuma grubu, çağrı merkezi, veri işleme gibi birimlerinde yaşananları aktardı.

"HANGİ KURUMUN YETKİ ALANINA GİRİYORSA O CEVAPLIYOR"

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Başkan Evren Başar, CİMER sisteminin millet ile devlet arasındaki en işlevsel iletişim aracı olduğunu belirterek, "İletişim Başkanımız Fahrettin Altun da tamamen vatandaş odaklı bir anlayışla çalışan CİMER’e büyük önem veriyor. Başka bir kamu kurumunun görev alanına giren bir konuda kesinlikle başvuruyu değerlendirmeye almıyoruz, cevap vermiyoruz. Başvurular hangi kurumun görev ve yetki alanına giriyorsa cevap da o kurum tarafından veriliyor ve CİMER sistemi aracılığıyla vatandaşa iletiliyor." şeklinde konuştu.

"MÜDAVİMLERİMİZ VAR, HER SABAH KALKAR..."

Bilgi edinmede 15, istek, şikâyet ve ihbar başvurularında ise 30 gün içinde ilgili kurumlardan vatandaşlara dönüş sağlandığını ifade eden Evren Başar, "Kamu personel alımları, askerlik işlemleri, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi konularda gelen başvurular her dönem ağırlık taşıyor. Bakanlıklar arasında en çok başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’na geliyor. İller arasında ise İstanbul Valiliği ilk sırayı aldı.

Pandemi döneminde şikayet oranı düştü, talep oranı arttı. Bununla birlikte haliyle hemen her gün bizlere başvuru yapan, gazetede okuduğu veya televizyonda izlediği haberin doğruluğunu soran, gördüğü rüyasını anlatan ve hatta yorumlatmak isteyen, yemek tarifi soran, evlenmek isteyen, sosyal medyada aradığı videoyu bulamayan kişiler de bize geliyor. Bizim müdavimlerimiz var. Her sabah kalkar, rüyasını anlatır. Kimi sevdiğinin ismini verip, onu anlatır. Yemek tarifi isteyenler oluyor. Bir çocuk, dedesi bayram ikramiyesinden ona harçlık vermediği için ‘Dedemin ikramiyesini kesin’ diye bize yazabiliyor mesela." şeklinde konuştu.

PANDEMİDE YÜZDE 200'E YAKIN ARTTI

Pandemi döneminde başvuru sayısının yüzde 200’e yakın artış gösterdiğini ve normal şartlarda günlük ortalama 18 bin başvuru alırken, şu an bu sayının 45 bine ulaştığını kaydeden Başar, 2019 yılında 3 milyon başvuru yapılırken, 2020 yılında 5 milyon 900 bin başvuru alındığını, 2021 yılının ise, 2020 yılını geçeceği öngörüsünde bulundu.

ANALİZ KISMI SAYESİNDE YOĞUN TALEPLERE ANINDA DÖNÜŞ

CİMER’in bir de analiz kısmı bulunduğunu belirten Başar, "Bir ilden başvuranların yaş cinsiyet, meslek ya da eğitim durumu gibi verilerini ölçebiliyoruz. Biz bunu ilgili 101 kuruma aylık olarak gönderiyoruz. Kurumlar böylece genel resmi görmüş oluyor. Örneğin bir belediye proje yapacaksa CİMER’e gelen talepleri dikkate alma şansına sahip oluyor. Gündemdeki sıcak konularla ilgili anında reaksiyon alıyoruz. CİMER’de bazı talepler belli sayının üzerine çıktığında alarm çalar ve ‘bu gündemdir’ mesajını alırız. Sistem bize şunu söylüyor, ‘Şu kadar öğretmen ataması talebi geldi’ diye uyarı veriyor. Bir anda örneğin 3 bin başvuru geliyor.” ifadelerini kullandı.

POLİS ARABASI, PASTA, AŞI, KRİPTO PARA, UZAKTAN EĞİTİM...

Başar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taktığı kravatı, kullandığı kalemini isteyen vatandaşların da olduğunu, bunun yanı sıra polis arabasıyla gezmek isteyen, doğum günü pastası talep eden çocukların da kendilerine başvurduğunu belirterek son zamanlarda özellikle pandemi tedbirlerine ilişkin tavsiye ve görüş içeren başvurular ile aşı, kripto para ve uzaktan eğitim konularına ilişkin başvurularda artış kaydedildiğini söyledi.

Tüm başvuruların en az 2 kişi tarafından okunduğunu ve başvuruların cevaplanma oranının yüzde 90 olduğunu belirten Başar, "CİMER, 45 bin idari birimde 65 bin görevlisi ve 2020’de 6 milyon başvuruyla dünyanın en büyük ölçekli kamu iletişim platformu olarak öne çıkıyor. Bu sayede yakın zamanda Cenevre’de BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nden ve Londra’da Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nden ödüller aldık. CİMER, bizim halkla iletişimde amiral gemimiz." şeklinde konuştu.