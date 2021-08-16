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  3. Cimilli İbo kimdir? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? İşte Cimilli İbo biyografisi...

Cimilli İbo kimdir? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? İşte Cimilli İbo biyografisi...

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo sağlık sorunları nedeniyle son günlerde gündemdeydi. Bu kapsamda Cimilli İbo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Cimilli İbo'nun biyografisi...

Cimilli İbo kimdir? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? İşte Cimilli İbo biyografisi...

Aslen Rizeli olan ve Cimilli İbo lakabıyla tanınan şarkıcı İbrahim Özer'den acı haber geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Cimilli İbo hayatını kaybetti. Bunun üzerine Cimilli İbo kimdir? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? sorularının yanıtı internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte Cimilli İbo biyografisi... 

Cimilli İbo kimdir? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? İşte Cimilli İbo biyografisi...

CİMİLLİ İBO KİMDİR? GERÇEK ADI NE? NERELİ?  İŞTE CİMİLLİ İBO BİYOGRAFİSİ...

Cimilli İbo ismiyle tanınan İbrahim Özer, Karadeniz müziğinin sevilen ismiydi. Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. Aslen Rizeli olan şarkıcı çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için birçok kez evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitmiş, bu nedenle lise eğitimi yarıda bırakmıştır. 

Cimilli İbo, renkli kişiliği ile hafızlara kazınan Cimilli İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Cimilli İbo kimdir? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? İşte Cimilli İbo biyografisi...

Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.

CİMİLLİ İBO KAÇ YAŞINDA?NEDEN ÖLDÜ?

49 yaşında olan Cimilli İbo geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınına yakalanmasının ardından böbrek nakli olmuştu. Daha sonra İstanbul'daki özel bir hastaneni yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Cimilli İbo'nun kanında aşırı enfeksiyona rastlanmıştı. Şarkıcı 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü hayatını kaybetti.  

Cimilli İbo'nu cenazesi yarın Rize'nin İkizdere ilçesinde defnedilecek.

Cimilli İbo kimdir? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? İşte Cimilli İbo biyografisi...

Tayfun Altuntaş
Editör
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