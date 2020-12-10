Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada ve ülkemizde aşı gelişmeleri sürüyor. Aşı çalışmalarında ilerleme sağlanması için iki aşının Türkiye'de faz 3 denemelerinin yapılmasına izin verilmişti. Bu kapsamda Çinli biyoteknoloji firması Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac isimli aşının faz 3 denemelerinde ara sonuçların açıklanması bekleniyor. Türkiye bu aşıdan 50 milyon doz almak için anlaşma sağlarken vatandaşlar bu aşıya ilişkin araştırmalarda bulunuyorlar. Detaylar haberimizde...

ÇİN AŞISI HANGİ FİRMANIN, MARKANIN?

Türkiye'de vatandaşlara uygulanacak olan koronavirüs aşısı Çinli biyoteknoloji firması Sinovac tarafından geliştirilmektedir. Şirket salgın ortaya çıktığı andan itibaren aşı çalışmalarına başladı. Söz konusu aşının adı CoronaVac'tır ve inaktif bir aşıdır.

SinoVac'ın ürettiği inaktif yani "ölü virüs aşısı", en erken Faz-3 safhasına geçen aşı olarak biliniyor ve güvenilirliğiyle ön plana çıkıyor.

İnaktif aşı yönteminde virüs zararsız hale getiriliyor, bağışıklığı tetikleyecek hale getiriliyor. Burada amaç vücuda zayıf halini tanıtarak bağışıklık sisteminin uygun antikoru üretmesini sağlamaktır.

Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğu bilinen ve geçmişten bu yana uygulanan yöntemle hazırlanan aşı, etkinliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK? KAÇ DOLARA ALINDI?

Sinovac firmasının CoronaVac isimli aşısı yaklaşık 3-4 gün içinde Türkiye'ye gelecek. Çin aşısı Brezilya' doz başına 10,3 dolar, Endonezya'ya ise 13,5 dolar fiyattan satılıyor. Türkiye'nin bu aşıya ne kadar fiyat ödediği bilinmiyor.

Sağlık Bakanı Koca aşının diğer ülkelere satılan fiyatla ülkemize satılacağını söyledi.

Türkiye'nin 3 aylık zaman diliminde 100 milyon doza yakın aşı ihtiyacı bulunuyor. Pfizer'le yapılan görüşmede teklif edilen doz miktarının artırılmasını isteyen Türkiye, AstraZeneca ile de irtibat halinde.

Türkiye, Rusya'da üretilen aşıya ilişkin toksikoloji çalışmalarının başarılı olması halinde temin noktasında sorun olmadığını düşünüyor.

Firmalarla yapılan görüşmelerde aşının etkinlik ve güvenilirliği kriterleri dışında, "Sınırlı miktarda dozun üzerine teslim garantisi verilmemesi" üzerinde de duruluyor. Zira Türkiye, kitlesel bağışıklığın sağlanabilmesi için olabilecek en erken tarihte en fazla miktarda dozu temin etmek istiyor.

ÇİN AŞISI NE KADAR GÜVENLİ? KAÇ DOZ UYGULANIR?

Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac firmasının ne kadar güvenli olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor, bunun nedeni ise faz 3 çalışmasının devam ediyor olması. Aşının şu anda Türkiye, Brezilya, Şili, Suudi Arabistan, Çin, Bangladeş, Filipinler ve Endonezya'da insanlar üzerinde faz 3 çalışmaları sürüyor.

Aşının faz 1 ve faz 2 sonuçlarına ilişkin Lancet dergisinde yayınlanan sonuçlara göre aşının yan etkileri hafif görünüyor. Ancak faz 2 denemeleri tüm yaş ve ırk gruplarını kapsamıyor.

Ancak aşının Endonezya'da süren denemelerine ilişkin açıklama yapan Bio Farma Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Setiawan,, son klinik çalışmalarda elde ettikleri ön verilere göre Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşının yüzde 97’ye kadar etkinlik gösterdiğini belirtti.

Çin aşısı 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz yapılacak.

ÇİN AŞISI ALAN ÜLKELER KİM?

Türkiye, Sinovac firmasından 50 milyon doz aşı almak için anlaşma imzaladı. Buna göre, anlaşma uyarınca aralık ve ocak ayları içinde 20'şer milyon doz, şubat içindeyse 10 milyon doz SinoVac aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Brezilya 50 milyon, Endonezya 40 milyon, Bangladeş ise 100 bin Çin aşısı sipariş etti.

ÇİN AŞISI SIRASIYLA KİMLERE YAPILACAK?

Aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.

ncelik sıralamasına göre 4 aşamada yapılacak aşılama, birinci basamak sağlık hizmetleri dahil olmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, eczaneler, sağlık kuruluşları ve hastaneler olmak üzere geniş bir yelpazede uygulanacak.

Şimdilik zorunlu tutulmayacak aşı için vatandaşlar ikna edilerek kitlesel aşılama yoluna gidilecek.

18 yaş altı ve gebeler ile 4-6 ay içinde Kovid-19 geçirmiş kişiler için aşılama bu aşamada düşünülmüyor. 18 yaş altı için, aşının Faz-3 uygulamalarının sonuçları beklenecek.

Aşı yaptıranlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşu tarafından kaydedilecek. Böylece, test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı vatandaşlar da merkezi veri tabanından, HES kodu ve e-Nabız aracılığıyla takip edilecek.

Aşılamanın öncelikli gruplar dışında kimlere yapılacağı Bilim Kurulunun çalışması ile şekillendirilecek.