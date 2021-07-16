Çin aşısı mı daha güçlü Alman aşısı mı? Bilim insanları araştırdı: BioNTech Sinovac'tan on kat fazla antikora sahip!
Çin aşısı mı daha güçlü Alman aşısı mı? Bilim insanları araştırdı: BioNTech Sinovac'tan on kat fazla antikora sahip!
Hong Kong'da yürütülen bir araştırmanın sonucunda, BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının Çin aşısı diye bilinen SinoVac'tan on kat daha fazla antikora sahip olduğu tespşit edildi. 1.142 sağlık çalışanı ile yapılan araştırmada antikorların, hastalıkla mücadelede tek ölçüt olmadığı da vurgulandı.