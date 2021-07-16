Çin aşısı mı daha güçlü Alman aşısı mı? Bilim insanları araştırdı: BioNTech Sinovac'tan on kat fazla antikora sahip! Hong Kong'da yürütülen bir araştırmanın sonucunda, BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının Çin aşısı diye bilinen SinoVac'tan on kat daha fazla antikora sahip olduğu tespşit edildi. 1.142 sağlık çalışanı ile yapılan araştırmada antikorların, hastalıkla mücadelede tek ölçüt olmadığı da vurgulandı.

1 15 Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen çeşitli aşılar, küresel çapta hızla uygulanmaya devam ederken bir yandan aşıların yan etkileri, bir yandan da virüsün mutasyona uğraması sebebiyle birçok insan, hangi aşıyı yaptıracağı konusunda kararsızlık yaşıyor.