Çin aşısı mı yoksa Alman aşısı mı? Alman aşısında son durum ne?

Aşı tartışmaları vatandaşlar arasında sürmeye devam ederken konu hakkında son noktayı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak Prof. Dr. Fehmi Tabak koydu. Faz 3 klinik denemelerinin yapıldığı merkezlerden olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi üyesi Prof. Dr. Fehmi Tabak sorulara açıklık getirdi. Tabak, “Sinovac denilen firma da uzun yıllardır aşıda deneyimli. Faz 1-2 sonuçlarını yayınladılar. Her iki aşının Faz 3 çalışmalarına biz de dahil olduk ve çok titizlikle sürüyor. Çin’in geliştirdiği inaktif virüs aşısı, 3 ay önce acil kullanım onayı alarak Çin’de 80 bin acil servis çalışanına uygulandı. Bugün etik kurul onayım çıktı, ben de bu aşıdan olacağım. Güvenmesem olmazdım” şeklinde ifade etti.

ÇİN AŞISI MI YOKSA ALMAN AŞISI MI?

Koronavirüs aşılamaları son hızda devam ederken bir yandan da hangi aşı daha güvenilir soruları zihinlerde oluşmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Sağlık Bakanı Koca'nın anlaşmaya vardığı firma SinoVac'la ilgili “Yan etki düzeyi çok az. En fazla yüzde 10 civarında ateş oluyor” ifadelerini kullandı.

Pfizer(Alman) ve SinoVac’ın (Çin) menşeili koronavirüs aşıları adına Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde faz 3 üzerine çalışmalar yapmaya devam eden Prof. Dr. Tabak, aşı hakkında oluşan tartışmalarıyla ilgili olarak, “Laboratuvarda, hayvanlar üzerinde çok sayıda araştırma yapılıyor. İnsanda mutasyon gibi beklenmeyen yan etkiler söz konusu olamaz” diye konuştu.

İKİ AŞIYIDA KIYASLADI

Tartışma konusu haline gelen iki aşı hakkında da olumlu, olumsuz yanlarını ve oluşabilecek yan etkilerinden bahseden Prof. Dr.Tabak Koronavirüs üzerine yrütülen çalışmaların içinde olması dolayısıyla iki aşıyı da kıyasladı.

Prof. Dr. Fehmi Tabak, "Neden o aşı değil de bu aşı alındı güvenli mi?" şeklinde gelen eleştirileri de yanıtladı.

*Çin aşısı eski teknoloji dediğiniz on yılların deneyimi.

*mRNA aşısı da çok güzel, belki de Nobel ödülü alacaklar.

*Yan etkiler açısından mutasyon geliştirir gibi etkiler beklenen şeyler değil.

*mRNA Laboratuvarda çok sayıda çalışma yapılıyor.

*Pfizer’in (Alman) aşısının -70 derecede saklama zorunluluğu olduğunu belirten Prof. Dr. Tabak, “Sistemi kolay kurulacak bir aşı değil. Bunun için belli merkezlere ihtiyaç var” diye açıkladı.

Prof. Dr. Fehmi Tabak,"Salgını sürü bağışıklığına bırakamayız. Buna ne insanlığın gücü var, ne de ekonominin gücü var. Antikorla korunabiliriz bunu da ancak aşı ile sağlayabiliriz. Aşılanın, hangisini buluyorsanız onu olun, yeter ki aşı olun. Toplumunu aşılanması yaklaşık 4 ay sürer. 2021’in ortalarına doğru nefes alacağız.” şeklinde ifade etti.

İKİ ÜLKENİN AŞILARI ARASINDAKİ FARKLAR ŞU ŞEKİLDE:

*Çin merkezli aşı olan Sinovac, teknolojik olarak daha eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniği ile hazırlanmaktadır. Bu özelliği ile aşı, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedeflenmektedir.

*BioNTech aşısı ise teknolojik olarak daha yeni bir yöntem olan "mRNA" denilen teknikle üretiliyor. Bu aşı daha kolay ve hızlı üretebilirken "CoronaVac'ın" yani Çin aşısı üretimi için tavuk yumurtası gerekmektedir.

AŞILAR ARASINDAKİ DOZLAMA FİYAT FARKLARI

ALMANYA'NIN AŞISINDA SON DURUM NEDİR?

ABD'li Biontech ile Alman Pfizer firmaları tarafından geliştirilen aşıyı ilk olarak onaylayan ülke İngiltere oldu. Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’in imzasını taşıyan, “BNT162B2” kodlu aşının İngiltere'de resmi şekilde uygulanmasına saatler içerisinde başlanması beklenmekte. İngiltere'nin yanı sıra bu aşıyı geliştirmekte ortak olan ülke ABD'de kullanacak.

8 Aralıkta aşılamaya başlayacak olan ülke İngiltere'de bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda aşının bağışıklık sağladığı gün sayısı gündeme geldi. Yapılan araştırmada elde edilen verilere göre “Verilerdeki değişkenlik ve tepki süresindeki farklar dolayısıyla aşının SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı sağlayacağı bağışıklığın 90 gün sürmesini bekliyoruz” şeklinde açıklandı.

Çin aşısına göre daha yeni teknoloji ve fazla sayıda kolayca üretilmesi yönünden çok daha beğenilen bir aşı olmasına nazaran üretiminden kaynaklı olan saklama koşullarını sağlamak zorlu bir konu olarak görülmekte. Aynı zamanda 90 günlük bağışıklık sağlama süresi ise kafaları iyice karıştırdı. Yarın İngiltere'de başlanacak olan aşılamanın ardından yan etkileri ülke tarafından gelecek açıklama beklenmekte.