Koronavirüs salgınının ülkemizde boy göstermeye başladığı Mart ayından itibaren, salgının en zorlu, en fazla ölüm ve vakaya ulaştığımız günleri yaşıyoruz. Kış aylarıyla birlikte çok daha yorucu ve salgının artık insanların arasında kol gezdiği bir sürece girilmiş bulunuyor. Salgının dünya üzerinde etkisini göstermesinin ardından bir yıllık süreyi geride bıraktık. Bu süreçte koronavirüs aşısı konusunda bir takım olumlu gelişmelerde oluşmaya başladı.

Farklı ülkelerin farklı aşılarının yüzde 90'ların üzerinde koruma sağladığı haberleri bir bir ortaya çıkarken, dünya üzerinde kullanıma en yakın olan üç farklı ülkenin üç farklı aşısı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de bir süredir gönüllüler üzerinde test edilen ve yakın zamanda alımı yapılarak vatandaşlar üzerinde aşılamaya geçilmesi beklenen Çin aşısı. Çin aşısı olarak bildiğimiz, 'CoronaVac' Sağlık Bakanlığı'nın da dile getirmesiyle birlikte herkesin radarına girdi ve birçok soruyu beraberinde getirdi. Bizde bu konu hakkında en çok sorulan sorulara bu haberimizde yanıt aradık. Bu konu hakkında araştırma yapan kişiler, 'Çin aşısı tek doz mu, çift doz mu? Çin aşısı Türkiye’ye geldi mi?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

ÇİN AŞISI TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Çin aşısı adıyla bilinen 'CoronaVac', Türkiye'de uzun bir test aşamasına girildi. Belirli aralıkları belirli gönüllü kişilere yapılan testlerin ardından Çin'de üretilen CoronaVac, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Türkiye'de herkese ücretsiz şekilde uygulanacak. Aşının henüz Faz-3 çalışmaları devam ederken, Türkiye ve Çin arasında Fahrettin Koca'nın paylaştığı bilgiye göre, 50 milyon dozluk bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşmanın ardından Aralık ayı içerisinde en az 10 milyon dozluk bir aşı alımı hedefleniyor. CoronaVac, Türkiye'ye ulaştığında iki haftalık inceleme sürecinden geçtikten sonra vatandaşlara uygulanmaya başlanacak.

ÇİN AŞISI TEK DOZ MU, ÇİFT DOZ MU?

Çin aşısının Türkiye'de uygulanmaya başlayacağı tarihten itibaren vatandaşların en çok merak ettiği soru ise aşı tek doz mu yoksa çift doz mu uygulanacak. Bu konu hakkında, Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir makaleye göre, aşının güvenli olduğu kaydedilirken iki CoronaVac dozunun 18-59 yaş aralığındaki yetişkinlerde iyi tolere edildiği ve orta derecede bağışıklık oluşturduğu ifadelerine yer verildi.

Dolayısıyla bu sorunun kısa cevabını şöyle ifade edebiliriz: CoronaVac aşısının çift doz olarak uygulanması, daha etkin ve olumlu sonuçlara yol açıyor.