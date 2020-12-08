Dünyada 68 milyondan fazla kişiye bulaşan 1 milyon 551 bin 760 kişiyi hayattan koparan yeni tip koronavirüs salgını sürüyor. Salgının kontrol altına alınması için çok sayıda ülke kısıtlama kararları alırken aşı çalışmalarından gelen haberler umut olmaya başladı. Türk Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech ve ABD'li ilaç firması Pfizer firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısı şu anda en etkili aşı olarak lanse edildi ve çok sayıda firma aşıyı sipariş etti. Türkiye'de faz 3 çalışmaları süren Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısından 50 milyon doz almak için anlaşma yapmıştı. Söz konusu aşının Türkiye'de uygulanacak ilk aşı olacağı bilinirken konuya ilişkin olarak araştırma yapan vatandaşlar Çin aşısı zararlı mı? Yan etkileri neler? Çin aşısı ne kadar koruma sağlıyor? sorularına yanıt arıyorlar. Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

ÇİN AŞISI ZARARLI MI?

Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac isimli aşı inaktif bir aşıdır. İnaktif aşı günümüzde uzun süredir kullanılan en güvenli yöntem olarak biliniyor. Bu aşıların içinde zayıflatılmış bir virüs kişiye veriliyor, zayıf virüsü tanıyan vücut sistemi de bu aşıya karşı bağışıklık oluşturuyor. Aşının ülkemizde denemeleri sürüyor. Aşının zararlı olduğu söylenemez, virüse karşı ne kadar bağışıklık oluşturacağı ise uzun süreçli araştırmalar sonucu belli olacak.

ÇİN AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Kayseri'de denemeleri süren aşının yapıldığı kişilerde aşının yapıldığı yerlerde enjeksiyon yerinde ufak bir ağrı, kızarıklık dışında ya da ufak bir grip benzeri tablo dışında herhangi bir sıkıntı yaşayan olmadı.

Euronews'ta yer alan habere göre Türkiye'de aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi.

EN SIK GÖRÜLEN YAN ETKİLER

En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5), baş ağrısı (yüzde 3,5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı.

Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunun da aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

ÇİN AŞISI NE KADAR KORUMA SAĞLIYOR?

Ülkemizde, Brezilya'da ve Endonezya'da faz 3 çalışmaları süren aşının CoronaVac isimli aşının klinik çalışmalarından elde edilen verilere göre yüzde 97 oranında koruma sağladığı ifade edildi. Türkiye'deki çalışmalardan elde edilen sonuçlar henüz açıklanmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısına ilişkin olarak," Aşı 11 Aralık'tan sonra gelecek. İncelemelerin bir süresi var, iki hafta gibi. Ay sonu olacağını tahmin ediyoruz." demişti.

Bakan Koca, aşılamanın Aralık ayının sonunda yapılacağını ifade ederek," Öyle tahmin ediyorum. Hazırlığımız o yönde." diye konuştu.

Bakan Koca, aşının nasıl ve kimlere yapılacağına ilişkin," Bilim Kurulu çalışıyor; bir strateji belirledik. Kimilerine yerinde yapacağız. Diyelim, huzurevi. Huzurevinde yapacağız. Diyelim, cezaevi; biz yapacağız. Diyelim öğretmenler; biz planlayacağız. HES sistemine ve e-Nabız'a bütün aşamaları kaydetmek istiyoruz. Risk gruplarından başlayıp yaygın şekilde yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.