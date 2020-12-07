Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının getirdiği pandemi sürecinde bilim insanları, salgının önüne geçmek amacıyla çalışmalara devam ediyor. Virüsü yok edebilmenin en etkili yolunun aşı tedavisi olduğunu belirten uzmanlar, bu konudaki çalışmaların hız kazanması adına gerekli çalışmaları göstererek insanlığa fayda sağlamaya çalışıyor.

Tüm bunların ışığında ülkelerin de birbirleriyle aşı konusunda yarışa girmesi, aşıyı daha hızlı ve etkili bir şekilde kimin piyasa süreceği de küresel çaplı rekabeti artırırken çalışmalar hız kazanıyor.

Ülkemizde ilk siparişin verildiği Çin aşısı oalrak bilinen Coronavac, güvenilirlik ve koruyuculuk açısından merak konusu haline geldi. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında Çin aşısını kullanan ülkeler hangileri? Çin aşısı güvenli mi? sorularının cevabını araştırırken biz de haberimizde bu sorulara yer verdik. İşte detaylar...

ÇİN AŞISI KULLANAN ÜLKELER

Geniş çaplı dağıtımına başlanan Coronavac'ın yan etkileri konusunda yetkililer tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, ilk aşama için Çin'den 50 milyon doz aşı siparişi verildiği belirtildi.

Çin'in yeni gelişen ilaç endüstrisi, Türkiye de dahil olmak üzere Rusya, Mısır ve Meksika gibi bir düzineden fazla ülkede test edilen dört üreticiden en az beş aşıya sahip.

Ancak sağlık uzmanları, başarılı olsalar bile Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya ve diğer gelişmiş ülkeler için sertifikasyon sürecinin karmaşık olabileceğini söylüyor.

Çin ise tüm endişelere rağmen aşının gelişmekte olan ülkeler için uygun fiyatlı olacağını belirterek piyasada öne çıkmaya çalışıyor.

Türkiye de Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ederken bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

Bununla birlikte Koronavirüs’ün başlangıç noktası olan Çin ilaç şirketi Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısına Batı ülkeleri arasında sadece Türkiye’den talep geldi. Launchandscalefaster.org sitesindeki bilgilere göre Çin aşısını şu ana kadar sadece Endonezya ve Türkiye sipariş etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Aralık ve Ocak aylarında 20 milyon ve Şubat’ta en az 10 milyon doz olacak şekilde toplamda 50 milyon doz Çin aşısı sipariş ettiklerini duyurmuştu.

Batı ülkelerinde ise aşıların çoğu İsveç ve İngiltere merkezli AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nden gelecek. Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin mucidi olduğu aşı ise en çok talebin olduğu ikinci aşı konumunda.

Batı ülkeleri arasında ise Çin’de üretilen aşıya hiç talep olmadı. Türkiye hariç Çin aşısını sipariş eden başka Avrupa ülkesi bulunmuyor. Çin aşısının ne kadar güvenli olup olmadığı ise tartışma konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’nın kendilerine Çin aşısı yaptırıp yaptırmayacağı ise merak ediliyor.

ÇİN AŞISI GÜVENLİ Mİ?

Time dergisi, Çin'in başkenti Pekin'deki özel Taihe Hastanesi'nde 300 dolar veren herkesin aşı yaptırabildiğini, her gün yüzlerce kişinin aşı olabilmek için sıraya girdiğini aktarıyor.

Dergiye konuşan Li Shurui, öğrenci olarak İngiltere'ye dönmeden önce bu aşıyı yaptırmaya karar verdiğini, henüz onaylanmamış aşının yan etkilerinden korksa da uzak bir ülkede koronavirüse yakalanmaktan daha fazla korktuğunu söylüyor.

Aşının üretildiği Yivu kentinde ise dozu 60 dolara aşı yaptırmak mümkün.

Çin, sınır bölgelerinde çalışanlara da henüz onaylanmamış bu aşıları yapmıştı.

Sağlık uzmanları ise onaylanmamış aşıların bu şekilde yapılmasına karşı çıkıyor.

Time'a konuşan Sydney Üniversitesi'nden küresel sağlık güvenliği uzmanı Doç. Adam Kamradt-Scott "Bu çılgınlık. Geçmişte henüz onaylanmamış aşıların klinik deneylerde zararlı ve uzun vadeli yan etkileri olduğu örnekler gördük" diyor.

Dergi, 1976'da domuz gribi aşısını bir an önce piyasaya sürmek için acele eden ABD'nin, az sayıda kişinin kronik yorgunluk sendromuna yakalanmasına yol açtığını ve bunun da dünyadaki aşı karşıtları hareketini alevlendirdiğini hatırlatıyor.

Bir ölü virüs aşısı olan Sinovac aşısının etkinliği konusunda net bir bilgi, açık bir rakam şimdilik yok. Ama şu bilgi var: “Ölü virüs aşıları yıllardır kullanılan ve güvenlik konusunda en az kuşku duyulan aşılardır."

Bbc.com’a göre, “Sinovac aşısı henüz 3. Faz deneyleri tamamlanmamış ve onaylanmamış olsa da Çin’de şu anda uygulanıyor. Hatta bu aşıyı parasını ödeyerek daha çabuk yaptırmanız da mümkün. Times dergisi, Çin’in başkenti Pekin’deki özel bir hastanede (Taihe Hastanesi) 300 dolar veren herkesin o aşıyı yaptırabildiği ve her gün yüzlerce insanın aşı olabilmek için sıraya girdiğini yazdı. Aşının üretildiği Yivu kentinde ise aşının bir dozu 60 dolara yaptırılabiliyor!”

Türkiye'deki uzmanların da bu konuda birçoğu hemfikir. Aşının henüz 3. Faz sonuçları açıklanmamış olsa bile acilen uygulanmasında fayda var. Zira salgını kontrol altına alabilmek için elimizde aşıdan daha etkili bir çözüm halen yok. Ayrıca Sinovac aşısı etkinlik rakamları henüz açıklanmamış olsa bile güvenlik açısından sorun yaratmayacağı düşünülen/kabul edilen bir ölü virüs aşısıdır.