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  3. Çince ifadeler yer alıyordu! O aşıların hangi firmaya ait olduğu belli oldu! Fatih Altaylı sordu, bakanlık danışmanı açıkladı

Çince ifadeler yer alıyordu! O aşıların hangi firmaya ait olduğu belli oldu! Fatih Altaylı sordu, bakanlık danışmanı açıkladı

Koronavirüs aşısı olan bir vatandaşın kendisine yapılan aşının flakonun üzerinde Çince ifadeler yer aldığını gösteren bir fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyada vatandaşların akıllı karışmıştı. Söz konusu durum hakkında Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Bakanlık Danışmanı Gözde Kirişçioğlu, flakonların BioNTech firmasının Uzakdoğu ülkeleri için üretilen aşılara ait olduğunu söyledi.

Çince ifadeler yer alıyordu! O aşıların hangi firmaya ait olduğu belli oldu! Fatih Altaylı sordu, bakanlık danışmanı açıkladı

Özel bir hastanede koronavirüs aşı olan bir vatandaş, kendisine yapılan BioNTech aşısının kutusunun üzerinde Çince ifadeler yer alması sonrası yaptığı paylaşımda," Medical Park Hastanesi'nde bu ismi bilinmeyen aşı vuruluyor. mRNA vaccine diyor ama Biontech değil. Sağlık Bakanlığı onaylı aşı dediler ben fark edince. Sahtekarlar çok. Dikkat edin lütfen.” ifadelerini kullanması sonrası vatandaşları tedirgin etmişti.

Çince ifadeler yer alıyordu! O aşıların hangi firmaya ait olduğu belli oldu! Fatih Altaylı sordu, bakanlık danışmanı açıkladı

"UZAKDOĞU ÜLKESİ İÇİN ÜRETTİĞİ AŞILARA AİT"

Habertürk yazarı Fatih Altalı bu konuyu Sağlık Bakanlığı Danışmanı Gözde Kirişçioğlu'na sordu. Altaylı'nın yazısında yer alan ifadelere göre Kirişçioğlu şunları söyledi:

"Söz konusu flakonlar Biontech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait. Aşıların henüz bollaşmadığı dönemde Biontech firmasından tedariki hızlı arttırmasını talep etmiştik. Onlar da ellerinde Uzakdoğu için ürettikleri aşılar olduğunu, bu partiyi Türkiye’ye yönlendirebileceklerini ancak üzerindeki etiketleri değiştirmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiler. Etiketlerin Türkiye’de değişmesi ise -80 derecelik soğuk zincirin bozulmasına neden olurdu. Bu nedenle etiket değişimi tercih edilmedi. Neticede bu aşılar Biontech firmasının Almanya’da ürettiği aşılardır. Ayrıca aşıların temini sırasında ilgili Uzakdoğu ülkesinin de rızası alınarak bu işlem gerçekleştirildi.”

Kaynak: Bölge Gündem, Habertürk.

Çince ifadeler yer alıyordu! O aşıların hangi firmaya ait olduğu belli oldu! Fatih Altaylı sordu, bakanlık danışmanı açıkladı

Tayfun Altuntaş
Editör
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