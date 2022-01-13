Cinci hocaya uydu, eşi Özge Nur Tekin'in sırtına oklava ile 100 kez vurdu, hacamat yaptırdı! Genç kadın hayatını kaybetti

Ankara'da meydana gelen olayda 30 yaşındaki Özge Nur Tekin, kurban kesimi sırasında rahatsızlandıktan sonra durumu 112'yi bildirilince Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 Mart 2021’de hayatını kaybeden Tekin'in sırt ve kollarında bulunan morlukların ardından savcılık soruşturma başlattı.

CİNCİ HOCAYA ULAŞTILAR

Bu kapsamda gözaltına alınan Özge Nur Tekin'in eşi Selçuk Tekin'in ifadesine başvuruldu. Selçuk Tekin, eşinin önceki evliliklerinden bir çocuğu olduğunu ve evliliklerinin altıncı ayından sonra sorun yaşamaya başladıklarını ifade etti. Tekin durumu kendisi ve eşinin ailesine anlattığını daha sonra annesinin tanıdığı bir sözde cinci hoca olan Erdal Kaya'ya ulaştıklarını söyledi.

DUA OKUYARAK EŞİNİN SIRTINA OKLAVA İLE VURDU

Selçuk Tekin'in anlattıklarına göre yaşadığı olayı anlattığı Erdal Kaya kendisine," Eşine cinler musallat olmuş; dediklerimi yaparsanız eşini kurtarırım’" dedi. Kaya'nın telefonda dua etmesinin ardından eşinin rahatladığını anlatan Selçuk Tekin," Ancak bir süre sonra rahatsızlanınca tekrar aradım, 'Önce eşine 1 kurban keseceksin' dedi. Sonra sırtına hafif şekilde 100 sefer oklava ile vurmamı ve ardından vücudundaki pis kanın temizlenmesi için hacamat yaptırmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra da 23 gün kefaret orucu tutmasını istedi. Ben eşimin sırtına, baldır kısmına oklava ile 100 sefer hafif hafif ancak hissedilebilecek bir şekilde dua okuyarak vurdum. Eşimin ailesi ve benim ailem de odada bulunuyordu. Bu esnada 'Cin çık cin çık' diye hep beraber söyledik. Akabinde Sevim Özbaş adlı kişiyi eve getirip hacamat tedavisi yaptırdım. Hacamat sırasında odada kadınlar vardı. Bu tedavinin ardından eşim rahat bir şekilde uyudu. Ancak ertesi sabah tekrar rahatsızlandı" dedi.

"İKİNCİ KURBANI KESTİK, KENDİNE GELMEDİ"

Eşinin tekrar rahatsızlanmasının ardından Erdal Kaya'yı aradığını ifade eden Selçuk Tekin, Kaya'nın kendisine," 'Kurban kesersen eşin rahatlar' dediğini belirterek, akrabalarıyla birlikte kurban kesme alanına gittiklerini anlattı.

Eşinin kurban kesmeye giderken oruçlu olduğunu anlatan Tekin," Kurban kestiğimiz sırada eşim rahatsızlandı ve bayıldı. Tekrar aradığım hoca, 'Bir kurban daha keserseniz eşin kendine gelir' dedi. Dediğini yaptık ve 2'nci kurbanı da kestik; ancak eşim kendine gelmedi. Bunun üzerine hastaneye götürdük; ancak hastaneye gittiğimizde öldüğünü söylediler" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından Özge Nur Tekin'in babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya gözaltına alındı.

"OKLAVA İLE VURMALARINI, HACAMAT YAPTIRMALARINI SÖYLEMEDİM"

Kayseri'de gözaltına alınan Erdal Kaya, sanayide kaynakçı olarak çalıştığını söyledi. Olay günü yaşananları anlatan Kaya, " Tanımadığım bir kadın arayarak, gelinini doktora götürdüklerini, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını, psikolojisi ile ilgili kendisine danışmak istediğini söyledi. Kadına, dua etmelerini, tövbe etmelerini, zekat ve adaklarını yerine getirmelerini, fakir doyurmalarını söyledim. Kesinlikle oklava ile vurmalarını, hacamat yaptırmalarını söylemedim" diye konuştu.

"SIRT VE KOLLARIN SİMSİYAH OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Özge Nur Tekin'e hacamat yapan Sevim Özbaş ise bir tanıdığının ısrarı üzerine hacamat yapmak için ailenin evine gittiğini anlattı. Yerde yüzü koyun bir kadın yattığını belirten Özbaş," Hacamat için kıyafetini çıkarttığında kadının sırt ve kollarını simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, 'İçine 3 harfliler kaçmış, Kayseri’de bulduğumuz bir hocanın talimatıyla sopa ile vurduk. Bu şekilde içindeki cini öldürmeye çalıştık' dediler. Hacamat yaptıktan sonra kadın biraz rahatladı. Beni de tekrar evime bıraktılar. Ölümüyle ilgili bir şey bilmiyorum" şeklinde konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İfadelerine başvurulan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliye sevk edildi. Savcılık, Özge Nur Tekin'in eşi ve 5 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Soruşturmayı tamamlayan savcılık Selçuk Tekin hakkında 'Eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma', 5 kişi hakkında da 'Suça iştirak etme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.