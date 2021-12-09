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  3. 'Cincon' tartışması iki camiayı karşı karşıya getirdi! Ali Koç, Burak Elmas'ı arayarak özür diledi!

'Cincon' tartışması iki camiayı karşı karşıya getirdi! Ali Koç, Burak Elmas'ı arayarak özür diledi!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan kadın futbol maçının ardından Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'in sarı kırmızılı ekibe 'cincon' demesi, Galatasaray taraftarını kızdırmıştı. Bu olayın üzerine Ali Koç'un, Burak Elması arayarak özür dilediği öğrenildi.

'Cincon' tartışması iki camiayı karşı karşıya getirdi! Ali Koç, Burak Elmas'ı arayarak özür diledi!

Geçtiğimiz günlerde "Kadına Şiddete Son" demek adına önemli bir organizasyon düzenleyen iki büyük camianın kadın futbol takımları karşı karşıya gelmişti. Maçın baştan sona hakimi olan Fenerbahçe, ezici bir üstünlükle Galatasaray'ı 7-0 mağlup etti. Maç sonunda takımı kutlamak için konuşma yapan Erol Bilecik'in sözleri ise iki camiayı karşı karşıya getirdi. 'Cincon' ifadesi futbol gündeminde geniş yankı buldu.

'CİNCON' İFADESİ GERGİNLİK YARATMIŞTI

Maç sonunda Fenerbahçeli kadın futbolcuları kutlayan Erol Bilecik, "Biz burada Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız." dedi. Bilecik'in o sözleri sonrası ekip sevinç çığlıkları atarken Galatasaray camiası ise kendilerine yönelik kullanılan 'cincon' ifadesine çok sinirlendi. Taraftarlar sosyal medyada Bilecik'e büyük tepki gösterdi.

'Cincon' tartışması iki camiayı karşı karşıya getirdi! Ali Koç, Burak Elmas'ı arayarak özür diledi!

ALİ KOÇ OLAYA EL KOYDU

İki camianın arası bu ifade sonrası oldukça gerilirken futbol camiasında özellikle böyle bir dostluk maçının ardından bu tarz bir üslup kullanılması hoş karşılanmadı. Galatasaray taraftarı ise yönetime bu konuyla ilgili neden bir açıklama ve yaptırım olmadığıyla ilgili sitem etti. Erol Bilecik'in hatasının farkına varan Ali Koç ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı arayarak Bilecik adına özür diledi ve konuyu tatlıya bağladı. 

'Cincon' tartışması iki camiayı karşı karşıya getirdi! Ali Koç, Burak Elmas'ı arayarak özür diledi!

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