Çİn'de ikinci dalga mı başlıyor? 51 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs salgının kontrol altına alındığı Çin'de haftalar sonra yeni vakalar ortaya çıktı.

Koronavirüsten enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği ülkede 51 kişide virüs tespit edildiği ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da olduğunu açıkladı. İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi. Yetkililer, salgının başladığı kent olan Vuhan’da son 10 günde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti.

ÇİN'DE SON DURUM

Çin’de Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 974’e yükselmiş, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamı yitirmişti.