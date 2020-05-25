Çİn'de ikinci dalga mı başlıyor? 51 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs salgının çıktığı ülke olan Çin'de 51 yeni vaka tespit edilirken vakaların çıktığı yerin Vuhan kenti olması dikkat çekti.
Koronavirüs salgının kontrol altına alındığı Çin'de haftalar sonra yeni vakalar ortaya çıktı.
Koronavirüsten enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği ülkede 51 kişide virüs tespit edildiği ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da olduğunu açıkladı. İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi. Yetkililer, salgının başladığı kent olan Vuhan’da son 10 günde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti.
ÇİN'DE SON DURUM
Çin’de Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 974’e yükselmiş, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamı yitirmişti.
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